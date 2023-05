Nuovo record di fatturato per il gruppo Feralpi: 2,5 miliardi di euro nel 2022

Fatturato record per il gruppo Feralpi: ricavi per 2 miliardi e mezzo di euro nel 2022, più che raddoppiati rispetto agli 1,24 miliardi che erano stati registrati nel 2020. In attesa dei dati ufficiali sul bilancio, i numeri sono stati anticipati dal presidente Giuseppe Pasini a Il Sole 24 Ore: sul piatto anche investimenti per oltre 600 milioni di euro nel quinquennio che va dal 2022 al 2026, a partire dai 400 milioni - si legge - "per realizzare nuovi impianti e ridurre il consumo di gas in Germania, primo mercato del gruppo sia per produzione che per consumo" a cui se ne aggiungono altri 200 milioni "per realizzare, attraverso una newco, un campo fotovoltaico in Sardegna da 100 MW e uno in Basilicata da 90 MW". Con lo sguardo al futuro dell'acciaio "green", non si esclude nemmeno che il marchio venga quotato in Borsa.

La storia del gruppo Feralpi

"Steel your dream" è il claim del gruppo - guidato dalla Feralpi Holding spa - considerato tra i principali produttori siderurgici in Europa e specializzato nella produzione di acciai destinati sia all'edilizia che ad applicazioni speciali. La capogruppo Feralpi Siderurgica è stata fondata nel 1968 a Lonato del Garda, dove ancora oggi si trova il quartier generale: tutto è nato da un'idea di Carlo Pasini che, insieme ad altri soci, decise di costruire il nuovo complesso siderurgico gardesano. Risale al 1972 l'apertura di Acciaierie di Calvisano (per la produzione di billette di acciaio destinate alla laminazione): è infine nei primi anni Novanta che il gruppo si apre al mondo con i primi stabilimenti esteri in Germania, Repubblica Ceca e Ungheria.

I numeri del gruppo Feralpi

Oggi il gruppo conta più di 1.850 dipendenti tra Italia ed estero (il 50% in Italia, il 41% in Germania): tra questi il 94% è assunto a tempo indeterminato. Feralpi è presente con aziende e controllate in Italia, in Germania, Francia, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria e Algeria. I ricavi per area geografica sono così distribuiti: il 41% in Italia, il 59% all'estero di cui il 31% in Germania, il 21% nel resto dell'Europa, il 7% nel resto del mondo. Con il proprio acciaio, Feralpi è presenti in tantissime grandi opere europee: dalla metropolitana di Torino alla nuova linea Tav Brescia-Verona-Padova, dall'aeroporto di Berlino al parco eolico offshore di Fecamp in Normandia, dalla metropolitana di Copenaghen al tunnel Fehmambelt (sempre in Danimarca).