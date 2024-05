Trent'anni più giovane: chi è la terza moglie di Fausto Leali

Una carriera lunga più di 60 anni, successi clamorosi a partire da “A chi” (era il 1967) fino ad arrivare alla vittoria al Festival di Sanremo, nel 1989 con “Ti lascerò”, senza dimenticare il più recente Premio Lunezia, nel 2016: è con questo curriculum che Fausto Leali continua a solcare i palchi di tutta Italia, si è appena esibito in Sicilia e ha da poco confermato la sua partecipazione (il prossimo settembre) alla Festa della Madonna della Campagna di Seregno, in Brianza. Lunedì sera si è inoltre esibito su Canale 5, nella trasmissione “Io Canto Family”.

Ma nonostante la sua fama, in pochi conoscono la sua travagliata vita sentimentale. Il cantante bresciano, classe 1944 e originario di Nuvolento, ne ha parlato durante una delle sue ultime ospitate televisive a “La vita buona”, il talk show in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo.

Chi è la terza moglie di Fausto Leali

La dedica (speciale) è andata a Germana Schena, la sua terza e ultima moglie, sua attuale compagna di vita: ha 30 anni in meno di lui, si sono conosciuti nei primissimi anni Duemila quando lei faceva la corista. La relazione tra i due è sbocciata dopo qualche anno di frequentazione professionale: una love story che è proseguita e si è consolidata nel tempo, non senza qualche difficoltà, fino al matrimonio avvenuto nel 2014 (si sono sposati a Foggia, città d’origine di Germana). “È grazie a lei che sono diventato fedele – ha ammesso Fausto Leali –: ci siamo conosciuti che era una mia corista, poi ci siamo avvicinati ed è nato qualcosa di importante”.

“All’epoca – ha continuato Leali – lei era fidanzata e ha avuto un figlio (si chiama Andrea e oggi ha 18 anni, ndr). Ci siamo innamorati, fidanzati e sposati: lei ci teneva tantissimo, io almeno all’inizio non più di tanto, arrivavo già da un altro matrimonio. Ma poi ho cambiato idea”. Leali non ha negato gli esordi burrascosi della relazione con Schena: pure con qualche “scappatoia”, ha ammesso (testuale) lui stesso. Ma l’amore vince sempre, anche stavolta: “All’inizio non ero convinto, ma poi ho capito di aver trovato la donna giusta. Le ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante un concerto”.

I due vivono insieme a Lesmo, provincia di Monza e Brianza: motivo per cui il buon Fausto non disdegna eventi e concerti in territorio brianzolo. Germana Schena, come detto, è la terza moglie del cantautore: alla fine degli Sessanta Leali si sposò con Milena Cantù, da cui ha avuto le sue prime due figlie; negli anni Ottanta si è sposato con Claudia Cocomello, da cui ha avuto ancora un figlio e una figlia.