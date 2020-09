Fausto Leali: "Mussolini ha fatto cose per l'umanità, Hitler un suo fan. Negro è la razza"

Il cantautore bresciano Fausto Leali – originario di Nuvolento e da qualche giorno tra gli ospiti del Grande Fratello Vip edizione 2020 – è nell'occhio del ciclone per le sue dichiarazioni: se prima infatti aveva provato maldestramente a difendere perfino il sanguinario Benito Mussolini (della serie, "Mussolini ha fatto tanto per l'umanità, Hitler era un suo fan", tra cui le pensioni: una classica bufala) adesso è tornato alla carica dando bellamente del “negro” a Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, altro bresciano Vip ospite nella “casa” del GF.

"Nero è il colore, negro è la razza"

“Nero è il colore, negro è la razza”: questo quanto avrebbe detto Fausto Leali nel corso di un'accesa discussione con Enock e gli altri ospiti. Proprio il giovane Barwuah avrebbe cercato di correggerlo: “Guarda che se la dici per strada non fai una bella figura”, questo il senso delle sue parole. Tradotto: dare del “negro” a una persona di colore, se non è un amico fidato, fa ancora parte del repertorio dei razzisti.

Leali in nomination con Morra

Ma se da una parte il nostrano Leali è come se volesse scusarsi – “Dico queste cose come se fossi con degli amici: in realtà mi guardano milioni di persone” – dall'altra è rimasto imperterrito fedele alla linea: “Ho scritto pure una canzone, 'Angeli negri', quindi cosa dovrei fare? Non è colpa mia se si dice così”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono attualmente 19 i “Vip”, noti e meno noti, in gara per il Grande Fratello (per la cronaca: Flavia Vento ha già abbandonato la casa). Tra l'altro, in nomination, c'è proprio Fausto Leali, che se la gioca testa a testa con Massimiliano Morra. Chi avrà la meglio? Al televoto (e suoi derivati) l'ardua sentenza.