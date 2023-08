Fatturato a 96,7 milioni di euro, +43% sull'anno precedente: l'ebitda (margine operativo lordo) si attesta a quota 12,5 milioni ma, soprattutto, volano gli utili. Più che quintuplicati in anno, passati da meno di 1 milione a oltre 5,1 milioni di euro. Sono i numeri del bilancio 2022 di Garda Plast, resi noti dal Giornale di Brescia: l'azienda, operativa dal 1996, ha il suo quartier generale a Polpenazze, un secondo stabilimento a Palmanova, in provincia di Udine, 77 dipendenti attualmente attivi. Per il 2023 si stima un volume d'affari in linea con il precedente: questo anche grazie a una nuova e importante commessa.

L'azienda Garda Plast

L'azienda Garda Plast spa, come detto, è stata fondata nel 1996: fin dagli albori inizia ad occuparsi della produzione di materiali in plastica per l'imbottigliamento nel settore di acque minerali e bibite. Nello specifico, produzione di preforme e bottiglie in pet (in monostadio e bistadio) per il mercato nazionale e internazionale.

Fondata dalla famiglia Tonoli, nel 2017 le quote di maggioranza sono state acquisite dal fondo Progressio Investimenti II, parte del gruppo Progressio Sgr spa, operatore di private equity focalizzato sulle pmi italiane. Da allora il nuovo amministratore delegato di Garda Plast è Massimo Cutolo.