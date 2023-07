Nel 2022 è stata inaugurata la nuova sede di Borgosatollo, da 1.400 metri quadrati: poco lontano verrà acquisito (per 1 milione di euro) un terreno da 10mila mq dove troverà posto un nuovo stabilimento. Nel frattempo i dati raccontano di una crescita a doppia cifra anche per il primo trimestre 2023, dopo aver chiuso il 2022 con un +15% sull'anno precedente, raggiungendo un fatturato di oltre 5,3 milioni di euro, con utili per 430mila.

I numeri di Falcor Group

Sono i numeri di Falcor Group, azienda bresciana fondata nel 2017 da Matteo Ranchetti (amministratore) e Alberto Mariani (direttore commerciale) e oggi operativa su tutto il territorio italiano, nel settore dell'ecologia, specializzata in soluzioni per la compattazione dei rifiuti. È distributore esclusivo di società leader nella costruzione di macchine per la compattazione dei rifiuti, come Bramidan A/S (che detiene una partecipazione del 25%), Presto Gmbh & Co. KG, Runi A/S e AGU Direkt Gmbh.

Nel 2020 Falcor ha lanciato il proprio marco Saclò, un innovativo sistema di raccolta rifiuti a sacco continuo: a fine 2021 nasce Polirem, consociata di Falcor Group, con lo scopo di gestire ritiro e recupero del polistirolo di scarto prodotto dalle aziende. Le due società fanno parte delle 5 divisioni di Falcor Group, che comprendono anche Presse e compattatori, Progettazione e impianti, Assistenza presse e compattatori. L'azienda conta 12 dipendenti: già annunciata una decina di nuove assunzioni.