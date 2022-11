Mercatini, artisti di strada, concerti e pista del ghiaccio: è il magico Natale di Brescia

"Buon Natale Brescia", edizione 2022: torna anche quest'anno il palinsesto natalizio della città. Ma, superate tutte le restrizioni, torna nella sua veste più tradizionale con eventi diffusi nelle piazze e nelle vie, mercatini e artisti di strada, concerti e degustazioni, installazioni luminose al Carmine, la "big night" di Capodanno (a tre anni dall'ultima volta). Con un occhio di riguardo ai più piccoli: "Il palinsesto di queste festività guarda al futuro - fa sapere la Loggia in una nota - in quanto dedicato soprattutto ai bambini e alle bambine, che con il loro sguardo incantato sono le icone di quella felicità di cui abbiamo bisogno nel momento difficile che stiamo vivendo".

Artisti di strada e bambini

Un cartellone mai così ricco a partire dagli eventi de "La Strada Winter", ricchi della magia di giocolieri, marionette, clown e artisti di strada in giro per il centro città: Piazzetta Vescovado, Corso Zanardelli, Piazzetta Pallata e Piazza Loggia. L'appuntamento è per domenica 4 dicembre a partire dalle 15.30. Nei giorni successivi al via anche gli spettacoli di "Cantastorie", tre racconti interpretati ad hoc in tre replica giornaliere, nel portico Monte di Pietà di Piazza Loggia giovedì 8, domenica 11 e domenica 18 dicembre.

Significativo anche il programma delle biblioteche cittadine, che si concluderà il 27 e il 28 dicembre con 9 letture sceniche per bambini. Tre gli appuntamenti del "Piccolo Teatro", poi i "Piccoli Musici", "Magia e giochi" (sempre giovedì 8, domenica 11 e domenica 18 dicembre).

I grandi eventi "open air"

Sono attesi migliaia di visitatori per gli eventi "open air" per grandi e piccini. Già da sabato 26 novembre apriranno al pubblico la giostra dei cavalli d'epoca e la pista del ghiaccio: entrambe le attrazioni saranno operative fino al 6 gennaio. Il calendario dei mercatini: in Piazza Vittoria, il 4 dicembre, il mercato agricolo di Campagna Amica; giovedì 8 "L'ho fatto tutto io", mostra-mercato di artigianato artistico.

In Largo Formentone domenica 11 dicembre torna "Meglio Bio in piazza", al Mo.Ca domenica 16 sarà la volta del Makers Hub Market, mostra-mercato dedicata ai prodotti realizzati dai makers di Mo.Ca. Da non perdere l'appuntamento di capodanno con "The Big Night", con quattro proposte tra Piazza Loggia, Piazza Tebaldo Brusato, Auditorium San Barnaba e Teatro Sociale (ma ne riparleremo sotto data). La metro sarà attiva fino alle 2.

Luce al Carmine

E ancora concerti, spettacoli teatrali. E il grande appuntamento con "E-Ventum", sottotitolo "Luce in Carmine": l'allestimento luminoso sarà allestito da domenica 4 dicembre a venerdì 6 gennaio compreso, attivo tutti i giorni dalle 16 alle 24. In pratica si tratta di cinque installazioni di "light art", realizzate da quattro diversi artisti "per trasformare il Carmine in un museo luminoso a cielo aperto", per una mostra "immersiva e sensoriale" che si pone l'obiettivo di "neutralizzare ogni distanza tra artista e fruitore". I luoghi interessati: Quartiere Carmine, Vicolo Due Torri, Via Milano 140, Contrada del Carmine, Via Nino Bixio, Piazza Rovetta.