Sagre, "beach party" e fuochi d'artificio: una settimana di festa per Ferragosto

Un altro ferragosto da tutto esaurito sul lago di Garda, anche sul fronte degli eventi: tanti, tantissimi gli appuntamenti in calendario per il lungo weekend che porterà al 15 agosto e alla settimana più "calda" per quanto riguarda le presenze turistiche. Da Sirmione a Limone, una selezione del "best of" delle cose da fare per chi si trova sul lago in questi giorni.

Gli appuntamenti a Desenzano

Ricco il parterre delle proposte di Desenzano. Fino al 15 agosto l'imperdibile Festa del Vino di San Martino della Battaglia, a cura del locale Gruppo Sportivo: musica a volontà, gli stand dei produttori di vino locali e (novità) lo stand della birra, un menu senza freni che va dai primi ai risotti, grigliata mista e pollo ai ferri, hamburger e costine, carne di cavallo e altro ancora. Tra gli eventi più attesi della stazione, sabato 12 agosto in Piazza Cappelletti tornano le Fontane Danzanti: uno show sull'acqua tra mille colori, con due spettacoli in programma alle 22 e alle 23. Sarà un Ferragosto (anche) di cultura: apre sabato mattina la mostra "1600-1900, il tempo di Van Dyck, il viaggio da De Chirico", allestita in castello fino al prossimo 8 ottobre.

Eventi a Sirmione e in Valtenesi

In ordine sparso, risalendo il litorale: a Sirmione concerto all'alba lunedì 14 agosto, alle 5 alla Spiaggia delle Muse con "What a Wonderful World", il meglio del repertorio americano tra gli anni '20 e '60 a cura del Gruppo Caronte. A Palazzo Callas Exhibitions sarà aperta la mostra "Legato and Staccato", omaggio a Maria Callas della fotografa Cristina De Middel. Da non perdere anche il Summer Festival di Padenghe, on air sabato 12 e domenica 13 tra le vie del centro storico: musica dal vivo, buon cibo, balli latino-americani e tango argentini, gonfiabili e spettacoli di circo da strada. Grande ritorno, domenica 13 dalle 23, dello spettacolo pirotecnico ai piedi del castello.

Appuntamenti nostrani a Moniga con la festa dell'oratorio, dal 13 al 15 agosto con spiedo a volontà, e con la festa dello sportivo di Manerba, al campo Rolli, venerdì 11 e sabato 12 con musica e stand gastronomici: sempre a Manerba i mercatini sotto le stelle, proprio a Ferragosto, e due appuntamenti in musica. Aperto anche il presepe meccanico degli Amici di San Bernardo: martedì 15 dalle 20 alle 23.ù

A San Felice è tempo di Beer Festival, dal 13 al 16 agosto al parco Donne della Costituente: street food italiano e internazionale, vasta selezione delle migliori birre europee, serate in musica con live band e dj set.

Cosa fare in Alto Garda

Al via già da venerdì a Toscolano Maderno la Fiera di Sant'Ercolano: gran finale con i fuochi d'artificio, alle 23 nel golfo di Maderno. A Limone è tempo di Yellow Night, la notte bianca che diventa.. notte gialla: dalle 20 in centro e sul lungolago musica, intrattenimento e animazione, grande spettacolo pirotecnico in chiusura. Beach party a Campione di Tremosine domenica 13 agosto. Qualche chilometro più giù, a Salò, sabato 12 lo spettacolo "Tango Barocco" (ore 21.30 in Piazza Duomo, in caso di pioggia in duomo) per l'Estate musicale del Garda, festival violinistico internazionale.