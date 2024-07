Nuovo superstore bresciano di elettronica: 1.230 mq e 15 assunzioni

Ha aperto giovedì 18 luglio il nuovo negozio Euronics di Gavardo, negli spazi delle Gallerie Bennet Gavardo Park, ex centro commerciale La Porta del Garda: lo store valsabbino, in Via Gianbattista Bruni Conter, si sviluppa con una superficie di vendita pari a 1.230 metri quadrati, impiegherà 15 persone (tutte nuove assunzioni) e sarà l’ottavo store Euronics Dimo in Lombardia. Appena oltre i confini lombardi ha inoltre aperto, il 4 luglio scorso, il nuovo Euronics di Gozzano, provincia di Novara, realizzato al termine della demolizione dell’edificio precedentemente occupato da I Centri del Bricolage.

Il nuovo Euronics di Gavardo

Il progetto del nuovo Euronics di Gavardo fa parte della più ampia ristrutturazione del primo piano delle Gallerie Bennet, che verranno così trasformate in un moderno retail park. Anche lo store gavardese sarà attrezzato con un’area servizi posizionata al centro del negozio, per assistenza e consulenze personalizzate, con personale qualificato e un digital store con tutti i prodotti disponibili.

Con le due nuove aperture Euronics raggiunge quota 43 punti vendita diretti in 6 diverse regioni: oltre a Lombardia e Piemonte anche Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna e Sardegna. Nel corso del 2024 è prevista inoltre un’ulteriore apertura in Lombardia, insieme a un piano di ristrutturazione ed efficientamento dei punti vendita esistenti (attraverso operazioni di restyling e resizing).

Euronics Italia e Dimo spa

“Siamo felici di ampliare la nostra copertura territoriale in Piemonte e Lombardia – dichiara Elena Vipiana, titolare di Dimo spa –. Abbiamo realizzato un format moderno e funzionale che mette in primo piano il cliente e garantisce una shopping experience personalizzata e omnicanale, unendo il servizio e la competenza degli addetti del punto vendita ai vantaggi di efficienza e rapidità del canale digitale”. L’azienda Dimo opera da più di mezzo secolo nel settore retail e della tecnologia e dell’elettronica di consumo, fondatore del gruppo Euronics Italia: nel 2022 ha registrato un fatturato di poco inferiore ai 342 milioni di euro.