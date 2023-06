Il fatturato consolidato è da record, sfiora i 395 milioni di euro: a questo si aggiunge l'utile netto che "vola" di 80 punti percentuali rispetto all'anno precedente, assestandosi a quota 51,6 milioni di euro. Sono i numeri del bilancio 2022 di Eural Gnutti Spa, resi noti da Bresciaoggi: l'azienda, ricordiamo, è operativa dal 1968 ed è specializzata nella produzione di barre trafilate ed estruse, profili e leghe di alluminio, con due stabilimenti a Rovato (dove c'è il quartier generale, in un'area da 240mila metri quadrati di cui 45mila coperti, con 400 dipendenti) e a Pontevico, oltre a sedi e filiali commerciali anche negli Stati Uniti e in Germania.

Questi i dati del bilancio 2022: vendite per 394,94 milioni di euro, +35,3% rispetto al 2021; utile netto a 51,61 milioni, come detto +80% rispetto all'esercizio precedente (quando furono comunque 28,66 milioni); margine operativo lordo (ebitda) a 75,35 milioni, +51,9%; reddito operativo a 62,78 milioni, +69,1%.Â

La storia di Eural Gnutti

La storia di Eural (unione dei termini Europa e Alluminio) inizia nel 1968, ma la famiglia Gnutti già dal 1947 era coinvolta attivamente nel settore metallurgico con una delle più grandi realità industriali nella produzione di estrusi e trafilati in ottone e - in parte minore - nella produzione di estrusi e trafilati in alluminio. Oggi lo stabilimento di Rovato è adetto alla produzione di semilavorati: barre tonde, quadre, esagonali e piatte, e ancora profilati in tutte le leghe di alluminio. La fonderia di Pontevico, impianto di produzione per billette, è in funzione invece dal 1985: le billette, prodotte per il fabbisogno interno, alimentano le presse di estrusione per barre dell'impianto di Rovato.Â

Il primo capannone di Rovato occupava un'area totale di 15mila metri quadrati: oggi i due stabilimenti si estendono per oltre 400mila mq di cui 70mila coperti. Attualmente sono 453 le persone che lavorano per il gruppo Eural Gnutti Spa: la presidente è Paola Gnutti, nel Cda anche i fratelli Rosanna, Maria e Francesco.