Annata da incorniciare per la Estral spa di Manerbio, storica azienda bresciana - operativa dal 1974 - specializzata in estrusi e profilati di alluminio, standard e su misura: come riporta Bresciaoggi, il 2022 si è chiuso con un fatturato da 280,94 milioni di euro (+58,5% sull'anno precedente) e, soprattutto, un ebitda (margine operativo lordo) a quota 58,2 milioni (+54%) e, ancora, utile netto a 21,93 milioni, più del doppio rispetto ai 10,37 milioni registrati nel 2021. Nel corso dell'anno sono stati investiti più di 9 milioni di euro, di cui poco meno di 5 milioni per impianti e macchinari: 353 i dipendenti del gruppo (in crescita rispetto al 2021) che vende soprattutto in Italia (186,9 milioni di ricavi nostrani sul totale consolidato).

La Estral spa di Manerbio

Il gruppo che fa capo a Estral controlla anche la Deral spa, fonderia tra i leader di mercato nella produzione di billette per estrusione (capacità produttiva di 70mila tonnellate l'anno), Casa Aliminium srl, entrambe sempre a Manerbio, e Alu-Brixia srl di Verolanuova, magazzino che distribuisce più di 4mila tonnellate l'anno di profilati estrusi in alluminio. L'azienda, come detto, è operativa nel Bresciano dal 1974. Tutto è iniziato con una piccola pressa da 600 tonnellate, con una produzione di 2mila t/anno, specifica per la produzione di microprofili: oggi Estral produce oltre 35mila tonnellate l'anno di profilati di alta qualità .Â

È attiva anche una pressa da 4.400 tonnellate, in grado di realizzare grandi profilati con lunghezze fino a 18 metri. Grandi o piccoli che siano, gli estrusi in alluminio sono impiegati dall'automotive all'edilizia, dagli scambiatori di calore all'arredamento, dagli impianti di illuminazione alle infrastrutture, dall'elettronica all'ingegneria.Â