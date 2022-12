L'Estetista Cinica alla conquista di Milano: è suo l'albero di Natale in Duomo

L'Estetista Cinica - al secolo Cristina Fogazzi - metterà la firma della sua azienda, VeraLab, sul grande albero di Natale di Piazza Duomo a Milano: il conto alla rovescia è ormai d'obbligo, quando mancano una manciata di ore alla simbolica inaugurazione, con l'accensione dell'illuminazione fissata per martedì 6 dicembre allo scoccare delle 17.

Ci sarà un evento a sorpresa, fanno sapere da VeraLab, "a cui parteciperanno i milanesi e non solo: un momento magico a cui prenderà parte la numerosissima community del brand, partecipando e contribuendo anche a distanza allo switch on". Il progetto di allestimento è stato realizzato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi: ai piedi dell'albero si animerà un vero e proprio "villaggio natalizio" in pieno stile VeraLab.

L'albero di Natale in Piazza Duomo

L'azienda di Cristina Fogazzi - che, ricordiamo, è bresciana doc: originaria di Sarezzo - ha vinto il bando che ogni anno viene indetto dal Comune di Milano per l'illuminazione di Piazza Duomo, griffando così l'iconico albero di Natale: il gigantesco abete sarà (re)interpretato dal beauty brand dal 6 dicembre fino all'epifania. Con un messaggio forte e chiaro: "We wish You to be Yourself", sul tema dell'accettazione di sé, valore su cui l'imprenditrice ha di fatto costruito il suo brand.

L'albero selezionato per Piazza Duomo era destinato all'abbattimento, ora vivrà di nuova vita (almeno per qualche settimana): sul fronte solidarietà, infine, Fogazzi ha deciso di devolvere alla Casa di accoglienza Enzo Jannacci, che si occupa di dare un tetto a chi ne ha bisogno, il corrispettivo del costo dell'energia elettrica necessaria all'illuminazione dell'albero.

La dedica a follower e dipendenti

"Te lo saresti mai immaginato tutto questo?", dice l'Estetista Cinica all'amico e influencer Paolo Stella, in uno dei più recenti reel su Instagram dedicati all'albero di Natale in Duomo. Con una postilla, in un altro video: "Si è detto che l'Estetista Cinica sarà sponsor dell'albero di Natale in Piazza Duomo - scrive Cristina Fogazzi - ma in verità l'Estetista Cinica non sa manco montare un reel da sola. Lo sponsor dell'albero di Natale è VeraLab, con i suoi 65 dipendenti, e poi siete tutte voi, che insieme a noi avete creato questa piccola meraviglia. We wish You to be Yourself: ci vediamo in Piazza Duomo".