Noto marchio di supermercati assume oltre 400 lavoratori

Aperte le iscrizioni per il Virtual Job Day Lombardia di Esselunga, il noto marchio della grande distribuzione attivo in Italia dal 1957 (quando a Milano venne aperto il primo supermercato della penisola) e oggi presente da Nord a Sud con una rete di oltre 170 superstore, 112 bar e ristoranti Atlantic, oltre 40 beauty boutique e beauty store, i nuovi urban store laEsse e più di 25mila dipendenti. Sono più di 400 le posizioni aperte in Lombardia per cui sarà possibile presentare la propria candidatura al Virtual Job Day (a questo link tutte le informazioni).

Il Virtual Job Day

Il Virtual Job Day è un evento digitale a numero chiuso a cui si accede solo tramite invito, a seguito della registrazione effettuata compilando il form. Tra tutti coloro che si iscriveranno, fa sapere l'azienda, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno convocati e riceveranno una mail con le indicazioni necessarie per proseguire l'iter di selezione, attraverso video-presentazioni e video-colloqui online. Il termine ultimo le iscrizioni è fissato per il 26 febbraio, il Virtual Job Day è invece in programma l'8 marzo.

Le posizioni aperte

In particolare si cercano "allievi" per la rete vendita, termine tecnico che si riferisce agli addetti nei reparti per il rifornimento dei prodotti sugli scaffali, attività di cassa e riordino prodotti, allestimento dei reparti freschi, supporto alla clientela durante l'acquisto. Le attività previste: assistenza e servizio alla clientela, gestione logistica del negozio supportata ad attività di stoccaggio ed esposizione dei prodotti in assortimento, analisi dei dati di vendita funzionale alla gestione degli ordini di acquisto nei reparti, organizzazione e gestione del personale di reparto, verifica e osservanza degli standard di sicurezza, tecniche per la trasformazione delle materie prime nei reparti freschi.

Previsto anche un programma di formazione che comprenderà attività in aula, formazione sula campo, affiancamento a professionisti del settore. Tra i requisiti richiesti per il Virtual Job Day: laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori). Le posizioni aperte interessano tutti gli store della Lombardia, anche in provincia di Brescia.

Non solo Virtual Job Day: sul portale Esselunga Job si trovano posizioni aperte nel Bresciano tra cui un addetto alla logistica a Chiari, un parrucchiere per il beauty store di Corte Franca, un "allievo responsabile" a Brescia e più generici addetti alla vendita/cassieri, addetti al servizio di sorveglianza, tecnici manutentori frigoristi, consulenti alla vendita per i beauty store, allievi responsabili e baristi per i Bar Atlantic, specialisti dei reparti freschi e ristorazione, farmacisti.