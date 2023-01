Niente regali, alberi e mercatini: gli italiani preferiscono le escort

Finite le feste, una ricerca ci regala alcuni spunti di riflessione. Ovvero: gli italiani preferiscono le escort all'albero di Natale. E' quanto emerge dai dati rilevati da Escort Advisor, sulla base delle ricerche effettuate sul web analizzate da Google Trends: non è una tendenza solo di quest'anno, ma è stata confermata anche nelle festività appena trascorse.

La parola escort è la più cercata su Google

Infatti, il volume complessivo di ricerca della parola "escort" risulta essere nettamente superiore ad altre parole come "albero di Natale" e "regali di Natale": solo la ricerca "mercatini di Natale" sembra reggere il confronto. Dalla metà di novembre in poi le ricerche per "escort" sono sempre stati costanti, segnando il volume più alto tra i temi confrontati (e cioè, come detto, "albero di Natale", "mercatini di Natale" e "regali").

Solo l'8 dicembre scorso, il giorno dell'Immacolata, il picco di ricerche è stato per il termine "mercatini di Natale". Aspettando i dati definitivi sul 2022, già lo scorso anno Escort Advisor aveva rilevato un significativo aumento di utenti nel periodo subito successivo al Natale, al capodanno e all'Epifania. e

Cosa viene richiesto a Natale alle escort

Ma come si giustifica un aumento di traffico proprio in questo periodo? "Probabilmente - si legge in una nota di Escort Advisor - per sfuggire alle riunioni di famiglia o semplicemente per passare in piacevole compagnia le feste". Tradotto: +28% di utenti tra il 26 e il 27 dicembre 2021, +73% tra il giorno di Natale e il 27. E ancora, aumento del 14% tra l'1 e il 2 gennaio 2022, +17% tra il 6 e il 7 gennaio.

Durante il periodo natalizio cambiano anche le richieste alle escort. "Sempre più spesso - continua Escort Advisor - le professioniste del sesso vengono ingaggiate anche come accompagnatrici a cene di lavoro o pranzi in famiglia, dove vengono presentate come fidanzate. Trascorrere insieme l'intera notte di capodanno o andare in vacanza sono alcune delle richieste più ardite".