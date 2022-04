A Brescia ci sono più escort che prima del Covid: ma costano meno

A Brescia ci sono più escort che all'epoca pre-Covid, ma in media i costi delle prestazioni sono in calo: è la fotografia della situazione resa nota da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Nei primi mesi del 2022 in Lombardia, infatti, si contano il 14% in più escort attive rispetto allo stesso periodo del 2019. In ogni provincia Escort Advisor, che indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali portali italiani, ha riscontrato un aumento della presenza di escort che si pubblicizzano mediamente in un mese online e disponibili a incontrare i clienti in questo ultimo periodo.

Le escort in Lombardia

La provincia di Brescia in tal senso, con un +19%, si piazza al quinto posto dietro Lecco (+25%), Pavia (+23%), Como (+22%) e Sondrio (+20%), ma davanti a Cremona (+18%), Milano (+13%), Monza e Brianza (+12%), Bergamo e Mantova (+11%), Lodi e Varese (+7%).

Aumenta l'offerta in funzione della domanda. E' infatti ancora più significativo l'incremento degli utenti unici che nei primi mesi del 2022 hanno consultato recensioni in cerca di una escort da contattare: +70% a Brescia, addirittura +99% a Monza e +96% a Como, poi +75% a Bergamo, +59% a Cremona +69% a Lecco, +77% a Lodi, +37% a Mantova, +73% a Milano, +69% a Pavia, +71% a Sondrio e +63% a Varese.

Quanto costa una escort

Ma in qualche modo si registrano anche gli effetti della crisi (oppure dell'offerta crescente: insomma, la concorrenza). Ovvero, i prezzi sono in calo: le tariffe medie per provincia hanno subito un ribasso rispetto a quelle del 2019. Una escort a Brescia ora costa in media 97 euro, -19% rispetto a tre anni fa, comunque la terza tariffa più cara della Lombardia: al primo posto c'è Milano (100 euro, ma -17% rispetto al 2019) seguita da Varese (98 euro, -18%).

Le altre province: 95 euro a Bergamo (-20% rispetto al 2019), 95 euro a Como (-29%), 72 euro a Cremona (-33%), 82 euro a Lecco (-28%), 70 euro a Lodi (-40%), 75 euro a Mantova (-31%), 89 euro a Monza (-23%), 75 euro a Pavia (-35%), 94 euro a Sondrio (-20%).

Le prestazioni più richieste

Per concludere, questi sono i servizi più richiesti sulla base dei resoconti raccolti tra le oltre 450mila recensioni presenti sul portale di Escort Advisor. Il primo è naturalmente il rapporto sessuale, 16% delle richieste: seguono masturbazione con mano, massaggio sensuale e venuta sul seno (15%); sesso orale, anche coperto con condom (14%); bacio leggero e orgasmo multiplo (13%), massaggio prostatico e Girlfriend experience (12%); orale scoperto (11%), rapporto anale e massaggio professionale (10%); baci profondi, massaggio tantrico, Porn star experience e due ragazze insieme (8%); venuta in bocca (5%), rimming (4%).