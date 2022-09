Escort d'estate: Brescia è la quinta provincia in Italia

La provincia di Brescia al top in Italia per la presenza di escort sul proprio territorio, durante il periodo estivo: lo rivela l'ultimo report di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. "Le province con l'incremento di presenza di escort più alta si affacciano sul more o hanno un lago al loro interno", si legge nella nota dell'osservatorio EA-Insights: Brescia non è nella Top 10 per l'aumento delle presenze tra inverno ed estate (ci sono invece province marittime come Rimini, Lecce, Taranto, Trieste e Livorno, solo per citarne alcune), ma è al quinto posto in Italia per numero assoluto, dietro solo alle grandi città.

"Solitamente le professioniste si spostano in tour nei luoghi di turismo, per conciliare lavoro e vacanza", fa sapere Escort Advisor: non dimentichiamoci allora del Garda bresciano, un comparto che vale milioni di presenze l'anno (le tre sponde - Lombardia, Veneto e Trentino - lo rendono la terza località turistica d'Italia, dopo la Riviera romagnola e il Lido delle Venezie).

Le escort in estate

In termini assoluti, anche in estate Roma resta la provincia con il maggior numero di escort (tra quelle censite e rilevate): nella Città metropolitana erano 2.844, seguita da Milano con 2.554, Torino con 1.654, Napoli con 1.455 e a seguire Brescia con 1.181, giuridicamente parlando la prima provincia d'Italia (visto che le altre sono tutte Città metropolitane). La graduatoria prosegue con Bologna (1.006 escort censite la scorsa estate), Genova (968), Verona (957), Rimini (912) e Salerno (868). Nella Top 10 si contano soprattutto province del Nord, grandi centri industriali, commerciali e produttivi: è la legge del mercato, dove c'è domanda c'è anche offerta.

La ripresa del settore

Nel post-pandemia, Escort Advisor segnala anche la "netta ripresa" del settore delle escort, che avrebbe già superato i livelli pre-Covid. "Una ripresa della socialità e degli incontri amorosi - si legge ancora nel report - ha accompagnato tutto il 2021, con maggiore interesse nelle settimane estive. Le tendenze di giugno e luglio di quest'anno confermano l'andamento dell'anno precedente". Lo testimoniano anche i dati di Google Trends sulle ricerche degli italiani su Google.

"Il settore, prima della pandemia, era in crescita - continua Escort Advisor - e lo dimostra il picco di ricerche più alto registrato nell'ultima settimana del 2019. Con la pandemia e le restrizioni le ricerche sono ovviamente calate, per poi tornare a salire nell'estate 2020. Il 2021 ha visto la conferma definitiva della ripresa del settore. In crescita anche nei mesi caldi del 2022: il picco è stato registrato lunedì 18 luglio, una conferma della abitudini degli italiani che incontrano le escort mediamente alle 14 del lunedì".