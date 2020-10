Sesso in appartamento: la Top 10 dei Comuni bresciani con più escort "di lusso"

Non solo Brescia, ma tutto il Nord Italia è al top della penisola per numero di escort operative e che ricevono in casa: lo riferisce Escort Advisor, il portale che raccoglie nomi, foto, numeri di telefono e soprattutto recensioni delle “accompagnatrici” di tutta Italia. Secondo il report aggiornato alla metà di settembre – e quindi solo parziale: due settimane invece che un mese – la nostra provincia è al quinto posto in Italia per numero di escort attive sul territorio.

Escort: la provincia di Brescia al quinto posto in Italia

Nel dettaglio, sono 789 le donne (giovani e meno giovani) che ricevono nel Bresciano, una trentina in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: in cima alla graduatoria c'è Roma (2.270 escort attive dall'1 al 13 settembre), seguita da Milano (2.041), Torino (1.313), Napoli (1.088) e appunto Brescia. Nella top ten di settembre, come detto, ci sono anche altre città del Nord tra cui Bologna (773), Verona (650), Firenze (647), Genova (614) e Varese (588).

Il territorio bresciano era tra le prime 10 località d'Italia anche a luglio, con 1.206 escort attive (erano 1.444 nel 2019): al settimo posto dietro a Roma (4.447), Torino (3.296), Milano (2.309), Napoli (1.623), Firenze (1.311) e Varese (1.291), ma davanti ancora a Bologna (1.200) e Genova (1.130).

Provincia di Brescia: tutte le escort Comune per Comune

Ma dove sono le escort di settembre sul territorio bresciano? Più del 90% sono concentrate nel capoluogo (648) e a Desenzano (63), anche se per quest'ultimo caso la stima più realistica si avvicina a quota 200 (sulla base di annunci online e cartacei, oltre alle segnalazioni dei residenti). Questi gli altri paesi dove è segnalata almeno una “presenza”: si contano 14 escort a Darfo Boario Terme, 8 a Rovato, 6 a Castel Mella e Ospitaletto, 5 a Mazzano e Roncadelle, 3 a Manerbio, Sarezzo e Villanuova. Fuori dalla "Top 10+1" troviamo Carpenedolo, Chiari, Gussago, Sirmione e Travagliato (2), infine, con una sola presenza, seguono Borgosatollo, Capriolo, Castegnato, Castenedolo, Concesio, Isorella, Lonato, Lumezzane e Pisogne.

Quanto costa una escort? La graduatoria italiana

I dati sono calcolati grazie al motore di ricerca EA-Bot, con cui Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia: grazie a questa attività giornaliera, il “bot” è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l'attività nelle singole città di tutta Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche sul tema del “costo”, il Bresciano rientra nelle top ten della penisola con una media di 125 euro a prestazione (da un estremo all'altro, si va da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro): in testa c'è Varese (132 euro a prestazione), seguita da Como (131), Pordenone (129), Verona e Rimini (127), Brindisi (126) e poi Brescia.