Desenzano del Garda è la capitale italiana delle escort: è la miglior località di tutta la penisola dove incontrare accompagnatrici a pagamento. Lo rivela Escort Advisor, primo sito di recensioni escort in Europa, che per annunciare la lieta (dipende dai punti di vista) notizia ha letteralmente tappezzato il centro e il lungolago della cittadina gardesana con una serie di street graffiti con slogan come "Grazie di essere venuto": tutto faceva parte della campagna di guerrilla marketing "Vieni nel posto giusto", per comunicare i Comuni d'Italia migliori e peggiori per qualità di escort, secondo le recensioni degli utenti. Nel rispetto dell'ambiente: gli street graffiti erano ecosostenibili e lavabili.

Le migliori città italiane per le escort

Come le Bandiere blu attribuite alle spiagge più belle d'Italia, anche sul Garda, ma stavolta per le escort e la qualità degli incontri: in tal senso Desenzano è al primo posto in Italia, seguito da Civitanova Marche, Gallarate, Conegliano e Viareggio. Sono questi gli unici municipi della penisola a meritarsi 5 stelle (su 5) per quanto riguarda la qualità delle escort e del sesso a pagamento: la top ten si completa poi con Legnano, Milano, Udine, Roma e Macerata.

Solo a Desenzano - dato aggiornato al 14 maggio - si contano 128 annunci di escort sul portale Escort Advisor. In tutta la provincia di Brescia sono più di 2mila: il Bresciano si piazza così al quinto posto assoluto in Italia per numero di escort, dietro soltanto a Roma (6.732), Milano (5.785), Torino (3.310) e Napoli (2.667).

Come funziona Escort Advisor

"Sono rimasto stupito nello scoprire la presenza di così tante escort anche in Comuni come Desenzano del Garda, o Biella - ammette Mike Morra, ceo e fondatore di Escort Advisor -: abbiamo recensioni di incontri anche nei paesi più piccoli, isole comprese". Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort: come detto è il primo sito di "settore" in tutta Europa. Solo in Italia si contano più di 5 milioni di utenti unici mensili, più di 2 milioni anche in Spagna. Il portale funziona come tutte le altre piattaforme online di recensioni.

Ovvero: nelle prime pagine di ricerca si trovano i risultati migliori, e man mano che si va avanti nella navigazione le valutazioni peggiorano, fino ad arrivare a quelle a una stella che indicano truffe o pericoli: servizi offerti ma non concessi, foto false, scambi di persona e altro. Sono le stesse recensioni a definire se una escort o un'esperienza è di qualità: contengono sia il giudizio sia il paese o la città in cui è avvenuto l'incontro. E questo ha permesso di stilare la classifica dei "best of" di tutta Italia.