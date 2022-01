Oscar delle escort: ci sono 3 ragazze lombarde tra le più desiderate d'Italia

Nessuna bresciana nella Top Ten come invece lo scorso anno (addirittura sul podio): ma sono ben tre le ragazze lombarde in classifica, che tengono alta la bandiera (e non solo). E' quanto emerge dagli “Oscar delle escort” 2021 di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa che ha stilato la graduatoria basandosi direttamente sulle esperienze degli utenti, prendendo in considerazione il numero delle recensioni ricevute nel 2021, il loro punteggio, il grado di affidabilità.

E così è Alessia da Palermo (nome d'arte: Alessia Spa Deluxe) la più votata e gradita, insomma la Miss Escort d'Italia: segue, al secondo posto, Isabella da Como, poi Angie Thai da Trento, Priscilla da Milano, Rachele Red Passion da Monza, Simona da Roma, Gloria da Treviso, nome in codice “Massaggi Vip Sqrty” da Bolzano, Maia da Verona e infine Gioia da Padova.

Le escort in Italia

La classifica di Miss Escort è l'occasione per fare il punto sulla situazione italiana del sesso a pagamento. Dopo un 2020 di incertezza e transizione, riferisce Escort Advisor, “il 2021 ha mostrato il consolidamento di alcune tendenze: prezzi, ricerche delle escort, abitudini”. La provincia di Brescia è la sesta in Italia per numero di escort attive (era al quinto posto nel 2020): in tutto sono 1.015, dietro a Roma (2.905 escort attive), Milano (2.215), Torino (1.497), Napoli (1.365) e Bologna (1.035), ma davanti a Firenze (851), Verona (843), Genova (780) e Salerno (769).

Quanto costa una escort

Nota curiosa: Brescia mantiene comunque un primato, è infatti la città che in Lombardia ha il volume più alto di ricerche sul web per la parola “escort”. Per quanto riguarda la “mappa” dei prezzi, nel Bresciano il costo di una prestazione è lievemente superiore alla media nazionale: 97 euro rispetto agli 81 rilevati nel resto d'Italia. Tra le più care del Belpaese, ma comunque più economica di Milano, Roma e Varese, e alla pari di Bologna e Verona.

Negli ultimi anni si conferma un trend di riduzione dei costi, probabilmente a causa degli effetti collaterali di pandemia e lockdown: nel 2019 il prezzo medio di una escort era di 112 euro, 120 a Brescia, 125 a Firenze, 126 a Verona, 132 euro a Genova (dove invece oggi una prestazione costa solo 93 euro).

Da dove arrivano le escort

Il report di Escort Advisor rivela anche le principali nazionalità delle escort attive sulla penisola nel 2021: il 17,25% è originario del Brasile, il 15,47% sono italiane, seguono escort da Colombia (7,34%), Argentina (6,47%), Venezuela e Spagna (5,66%), Cina (5,32%), Russia (5,25%), Cuba (4,56%) e Romania (4,17%). Infine, l'età media degli utenti (la stragrande maggioranza, ovviamente, sono uomini): i più attivi (il 27,93%) hanno tra i 25 e i 34 anni, poi al 23,24% dai 35 ai 44 anni, il 19,14% dai 18 ai 24 anni, il 15,05% dai 45 ai 54 anni, il 9,14% dai 55 ai 64 anni, il 5,5% dai 65 anni in su.