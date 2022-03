Miglior colomba artigianale d'Italia: sul podio c'è un pasticcere bresciano

Abbonato al podio, è proprio il caso di dirlo: il giovane pastry chef Erman Possessi, da Lumezzane, si è piazzato sul podio (al terzo posto) nella gara per la Miglior colomba artigianale d'Italia organizzata dalla Fipcg, la Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria. Possessi è il titolare della pasticceria Le Tentazioni, già noto alle cronache per i suoi piazzamenti a livello nazionale (anche per il panettone): il risultato di questi giorni, ai primi di marzo ai campionati italiani in scena alla Fiera del Tirreno di Massa Carrara, è già un cult non solo in paese, ma in tutta la Valgobbia e la Valtrompia.

La festa del sindaco di Lumezzane

Celebrato come si deve anche dal sindaco di Lumezzane, Josehf Facchini. “Per il quarto anno consecutivo – scrive il primo cittadino – il nostro Erman Possessi sale sul podio di una competizione Fipgc, stavolta per la miglior colomba classica italiana, conquistandosi una strepitosa medaglia di bronzo. Il nostro Erman e la sua pasticceria sono ormai una garanzia in queste gustosissime competizioni, visto che anche nel 2022 vince una medaglia dopo i successi nei campionati mondiali per il miglior panettone, con un bronzo nel 2019, l'argento nel 2020 e un secondo bronzo nel 2021”.

“Medaglie di cui andare orgogliosi – continua Facchini – che sono testimonianza di qualità e dolcezza. Non c'è storia: il dna lumezzanese è sinonimo di eccellenza lavorativa e professionalità invidiabile, anche nel campo della pasticceria. Non forgiamo solo metalli, ma sforniamo anche campioni in cucina”.

I campionati italiani per la miglior colomba

Per la cronaca, i campionati italiani per la Miglior colomba artigianale d'Italia hanno visto la partecipazione di un totale di 205 concorrenti, provenienti da tutta la penisola. La giuria – composta da Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Angelo Gala, Cesare Sciambarruto e Gianluca Cecere – al termine della competizione ha consacrato i vincitori delle due categorie in gara:

Per la Miglior colomba classica: Roberto Moreschi;

Per la Miglior colomba innovativa: Luigi Conte.

Il bresciano Erman Possessi, come detto, ha chiuso al terzo posto nella categoria della Miglior colomba classica.