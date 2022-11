Fatturato record per la Eredi Gnutti Metalli: i ricavi volano a 277 milioni di euro

Fatturato record per la Eredi Gnutti Metalli: "Un risultato ai massimi da 10 anni", fa sapere l'azienda in una nota. Nel dettaglio, l'esercizio chiuso al 31 luglio 2022 ha fatto registrare una forte crescita sia del fatturato che della redditività: per la cronaca, si tratta del primo esercizio completo a seguito dell'operazione che ha portato il gruppo a concentrare i propri sforzi solo nella barra di ottone.

"A seguito dell'operazione di cessione del ramo d'azienda dei Laminati - spiega il ceo Nicola Cantele - Eredi Gnutti Metalli ha potuto concentrare i propri sforzi, sia in termini di investimenti che di risorse umane, per crescere in maniera sostenibile nel settore delle barre di ottone, dove Egm è sempre tra i primi produttori in Europa".

Fatturato a 277 milioni

Qualche numero: ricavi a quota 277,1 milioni di euro, circa 38 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In aumento anche l'ebitda, cioè il margine operativo loro, ora a 12,7 milioni di euro contro i 7,5 milioni dell'esercizio precedente. "I ricavi segnano un significativo incremento - fa sapere ancora l'azienda - nonostante il venir meno di un'intera linea di business, quella dei laminati. Si tratta perciò di un risultato ai massimi da 10 anni". Il gruppo Egm (Eredi Gnutti Metalli) è tra i leader in Europa nelal produzione di barre in ottone: la società ha sede a Brescia, fondata nel 1860 a Lumezzane da Giacomo Gnutti.

Nuovo maxi-impianto

Nel corso dell'anno gli investimenti sono stati complessivamente pari a circa 4 milioni di euro, concentrati principalmente nell'efficientamento del processo produttivo, trattamento materie prime, ampliamento della gamma di prodotto, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, sicurezza sul lavoro, impatto ambientale.

In tal senso è già stata annunciata l'intenzione di investire ulteriormente nelle energie rinnovabili, installando un secondo impianto fotovoltaico (da 4 MWp di potenza), anche andrà ad affiancarsi a quello da circa 5 MWp, che rimane uno dei più grandi impianti su tetto a livello nazionale.