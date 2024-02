Apre nuovo maxi-store: più di 6.000 prodotti, 800 mq e 20 assunzioni

Aprirà i battenti sabato 10 febbraio il nuovo store Action di Erbusco, la celebre catena di discount non food che conta oltre 2.500 negozi in Europa e più di 60mila dipendenti. Il negozio si trova in Via Gandhi e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20: l’apertura porta in dote uno staff di 20 nuove assunzioni.

Il nuovo negozio

“Con questa apertura – si legge in una nota – gli abitanti di Erbusco potranno godere della formula Action: 6mila prodotti di qualità suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli al fai da te ai prodotti per la casa, e ancora giardinaggio, bricolage e altro) al prezzo più basso possibile. Action offre un assortimento in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana. Più di 1.500 prodotti hanno un prezzo inferiore a 1 euro e il prezzo medio di tutti i prodotti è inferiore a 2 euro”.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti nel nostro nuovo negozio – commenta Philippe Levisse, direttore generale di Action in Italia –: continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia, perché sempre più persone vogliono vivere l’esperienza di Action. Siamo orgogliosi del nostro successo, che ha la sua natura nell’impegno dei nostri team. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: dipendenti, clienti e fornitori”.

I numeri di Action

“Piccoli prezzi, grandi sorrisi” è il payoff di Action, catena di discount non food a più rapida crescita in Europa. Ogni settimana i negozi Action accolgono più di 14 milioni di clienti: sono 2.500 gli store operativi nel continente, in 11 Paesi diversi. Come detto sono più di 60mila i dipendenti del gruppo, di 136 nazionalità diverse. Il primo negozio Action venne aperto circa 30 anni fa a Enkhuizen, Olanda: il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 9 miliardi di euro e un incremento vendite pari al 30%.