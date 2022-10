Star hollywoodiane e comparse: Brescia è un set per Enzo Ferrari

Ciak, buona la prima: a Brescia tutti i pazzi per il nuovo film su Enzo Ferrari. Nella notte, in Piazza Vittoria, al via le riprese per il biopic di Michael Mann che racconterà la vita del mitico patron del cavallino: una produzione hollywoodiana di grande spolvero, con una sfilata di celebrità già annunciate nel cast, a partire da Patrick Dempsey (tra l'altro già avvistato in città: nel film interpreterà il pilota Piero Taruffi) proseguendo poi con Adam Driver (che sarà Enzo Ferrari: anche lui già avvistato in centro), Penelope Cruz, Christian Bale, Shailene Woodley.

La 1000 Miglia del 1957

Si è scelto Brescia per le riprese in quanto una parte della pellicola sarà dedicata alla 1000 Miglia. O, meglio, all'ultima edizione in cui si correva davvero, nel 1957: Piero Taruffi, detto la "volpe argentata" per via dei capelli bianchi, vincerà la competizione a bordo di una Ferrari 315 S. Ma l'edizione del 1957 resta alla memoria per la terribile tragedia avvenuta nella battute finali della gara: è proprio una Ferrari - la 335 S guidata da De Portago - a scatenare l'inferno nelle vicinanze di Mantova. Scoppia uno pneumatico, la vettura esce fuori di strada, muoiono pilota e navigatore e con loro anche nove spettatori, quattro sono bambini. La manifestazione verrà vietata: finiscono una corsa unica e con essa un'intera epoca.

Le riprese in città

Corsi e ricorsi storici a parte, prosegue spedita e senza sosta la lavorazione del film dedicato a Enzo Ferrari. Nella notte tra domenica e lunedì, fino al sorgere del sole, sono state avviate le riprese per la partenza della 1000 Miglia (all'epoca si partiva davvero di notte): a decine le comparse chiamate ad apparire anche solo per qualche attimo sulla pellicola. Ciak si gira, anche lunedì: sono queste le ultime ore del film di Enzo Ferrari in città, Proprio per questo sono ancora in vigore alcune modifiche e restrizioni al traffico.

Modifiche a traffico e viabilità

Fino all'alba di martedì è ancora vietata la sosta sulla controstrada sul lato ovest di Via Malta e tra Via Cefalonia e Via Creta e ancora sulla controstrada sul lato sud di Via Creta: sosta vietata fino alle 6 di martedì anche in Via IV Novembre, Via X Giornate, Via Verdi, Via XXIV Maggio e Piazza Mercato. Chiuse al traffico fino alle 6 di martedì anche le strade: Via IV Novembre, Via Verdi, Via X Giornate e Via Gramsci (accesso consentito agli abbonati del parcheggio Vittoria e di Via XXIV Maggio). Revocata anche l'area di sosta ai taxi in Via X Giornate, e modifiche anche ai percorsi degli autobus del trasporto pubblico urbano.

Nello specifico è interessata alla modifica le Linea 9, in entrambe le direttrici: sia verso il Violino che in direzione Buffalora. Per la giornata di lunedì 10 ottobre resterà chiuso anche l'ufficio postale di zona.