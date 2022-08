Luci e colori illuminano acqua e colline: sul lago è arrivata la "terra della luce"

Empiria Lightland, sul lago di Garda la "terra della luce". E' il nuovo, esclusivo evento open-air di arte immersiva, in scena al Borgo Machetto (Via Grezze) a Desenzano fino al 23 settembre prossimo, per un totale di oltre 40 serate aperte al pubblico. Un'esperienza "totalizzante", fa sapere chi già c'è stato: immersi nelle campagne e nel verde delle colline e dei campi da golf del Machetto, location seicentesca la cui corte ospita, tra l'altro, anche la chiesetta dedicata a Sant'Angela Merici, la patrona di Desenzano.

Che cos'è Empiria Lightland

Ma cos'è, di fatto, Empiria? Un percorso attraverso 8 maxi-installazioni di arte contemporanea e forme artistiche differenti: dal videomapping al 3D, dai laser ai giochi di luce. Gli artisti coinvolti: Scena Urbana, Underscore, Stefano Mazzanti, Marco Inselvini e The Laser Xtreme, Kif Italia. L'evento è stato realizzato con il patrocinio della Riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo e della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, con il contributo di InLombardia e Regione Lombardia, in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei e in partnership con Piramis Group, Borgo Machetto, Servizi&Eventi, Apex Consulting.

Le 8 maxi-installazioni di Empiria

Tra arte, luci e colori è come un grande omaggio alla brescianità, alla tradizione e alla cultura lombarda. Queste le 8 maxi-installazioni allestite lungo il percorso:

Next: un omaggio alla Pinacoteca Tosio Martinengo, un collegamento dedicato a uno dei più importanti musei bresciani. Su una tela in grande scala si compongono flussi di pigmenti digitali, il loro movimento nello spazio produce un percorso visivo che porta a svelare alcune delle più rilevanti opere della Pinacoteca, tra cui la Salomé del Moretto.

Io Protagonista: Un’installazione luminosa immersiva costituita da 34 colonne dove l’uomo è al centro del palcoscenico in prima persona, è il protagonista del suo teatro. Si tratta di un omaggio al Teatro e alla Traviata di Giuseppe Verdi.

Orientati: L’opera in rete metallica dalle volute sinuose ed impalpabili evoca i percorsi tortuosi del territorio bresciano che regalano scorci meravigliosi e al tempo stesso riconducono alle vie dell’anima verso l’eterna ricerca del centro perduto, dell’io interiore. Inizia così un viaggio notturno attraverso sentieri “fuori dal tempo e dallo spazio”, dove i sensi dovranno sforzarsi per orientarsi all’interno del labirinto.

Dome: Una grande cupola geodetica viene animata da un’installazione immersiva in video-mapping. Dome è uno stimolo all’interazione con lo spazio, un gioco con la percezione che si sviluppa attraverso un linguaggio contemporaneo prendendo spunto dai fregi, dai decori e dell’arte orafa dei Longobardi.

Graffiti Moderni: Il passato e il futuro si incontrano in un gioco di luci. L’arte rupestre, ovvero i celebri pitoti della Valcamonica, le sue forme e i suoi motivi prendono vita attraverso uno spettacolo di laser, musiche e colori.

Pigiar Divino: Pigiar divino è un’installazione interattiva che permette a chiunque di vivere in prima persona la storica tradizione della pigiatura dell’uva che consente di produrre il nettare degli dei, appunto il "vino divino". L’atmosfera si riempie di magia tramite i giochi di luci e colori che si scatenano con l’interazione.

Acqua dolce: Due laghi si profilano sinuosi all’interno di un campo da golf: l’acqua dolce dei nostri laghi incontra il verde delle nostre pianure. In un’atmosfera suggestiva i visitatori potranno passeggiare e immaginare di percorre nella loro interezza il Garda e il Sebino.

La Vittoria: Il grande omaggio alla Vittoria Alata. Dalle acque di un lago emergono forme fluide, si generano e si modellano sul grande schermo ad acqua che diviene il teatro della proiezione. La materia liquida si plasma nello spazio creando elementi scultorei che si formano e riemergono dallo specchio d’acqua. Si crea quindi un percorso in diverse fasi di modellazione fluida che conduce alla Vittoria.

Ingressi, biglietti e promozioni

Empiria Lightland è aperto fino al 23 settembre. Sul portale dedicato all'evento è possibile consultare orari e dati e acquistare i biglietti: ticket disponibili a 89 euro (cena più ingresso all'evento) oppure a 59 euro (solo visita alla mostra). Prezzi ridotti per bambini dai 6 ai 12 anni: 44,50 euro evento e cena, 29,50 euro solo evento. Ingresso gratuito per bambini fino ai 5 anni.

A tutti i partecipanti delle serate di Empiria, la Fondazione Brescia Musei offrirà - fino al 30 settembre - la possibilità di accedere con uno speciale biglietto ridotto alle sedi museali coinvolte dal progetto, il Parco archeologico di Brescia romana (Brixia) e la Pinacoteca Tosio Martinengo. Per celebrare la 1000 Miglia, a Borgo Machetto saranno presenti anche le auto storiche di Brescia Classic Cars.