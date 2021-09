Orgoglio bresciano agli Emmy Awards: scorreranno fiumi di Franciacorta

Official Sparkling Wine degli Emmy Awards 2021: è la prestigiosa commessa ricevuta dalle bollicine Franciacorta in vista della 73ma edizione del più importante premio televisivo internazionale. La notizia è di pochi giorni fa, quando la Television Academy – gli organizzatori del celebre evento – hanno confermato la scelta del vino Franciacorta come vino frizzante “ufficiale” della manifestazione.

Iniziata nel mese di luglio con l'annuncio delle nomination, questa edizione degli Emmy Awards vedrà un fitto calendario di eventi che a partire dalla fine di agosto e fino alla metà di settembre celebreranno i nominati delle diverse categorie – attori, registi, produttori e chi più ne ha, più ne metta – permettendo così ai personaggi dello star system internazionale di scoprire e soprattutto degustare i vini Franciacorta.

Emmy Awards, televisione e pandemia

Per la cronaca, la cerimonia ufficiale di premiazione è in programma domenica 19 settembre all'Event Deck L.A. Live nel centro di Los Angeles, come ogni anno trasmessa in diretta in tutto il mondo. Gli Emmy Awards, ricordiamo, sono l'evento più prestigioso dell'anno per la trasmissione americana (un po' come dei Telegatti, ma all'ennesima potenza) e celebrano i risultati più importanti e gli artisti più talentuosi di tutto il settore.

Il crescente successo della televisione negli ultimi anni come importante ambito di intrattenimento e aggregazione (vedi Sky, Netflix o Rakuten solo per citarne alcuni, senza dimenticare l'irrompere di Apple e Amazon) per giovani e famiglie, soprattutto in questo difficile periodo di pandemia. I maggiori investimenti (e soprattutto i maggiori ricavi) hanno così attirato al mondo televisivo anche attori e volti internazionali del cinema e del teatro.

Il Consorzio Franciacorta e l'orgoglio bresciano

“Il Consorzio Franciacorta – si legge in una nota – è orgoglioso di poter includere gli Emmy Awards nel prestigioso elenco di collaborazioni con partner che rappresentano l'eccellenza in diversi ambiti, dalla Fashion Week di Milano (in partnership con la Camera nazionale della Moda italiana) alla 1000 Miglia, la corsa più bella del mondo”. E non è finita: “Nuove e importanti collaborazioni verranno annunciate nei prossimi mesi”. Stay tuned.