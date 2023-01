Una bresciana in gara per Miss Mamma Italiana: il sogno di Emanuela

C'è anche una mamma bresciana in gara per la trentesima edizione di Miss Mamma Italiana, il concorso nazionale di "bellezza e simpatia" in scena ormai senza sosta dal 1994. Si tratta di Emanuela Luccini, 63 anni di Polpenazze del Garda: consulente d'immagine e madre di Valentina e Michele, si è meritata la fascia di Miss Mamma Evergreen (riservata alle mamme con più di 56 anni) nella selezione in scena lo scorso weekend ad Abano Terme (Padova).

E' solo una delle tante tappe che porterà alla finalissima di Miss Mamma Italiana, in programma alla fine dell'estate: lo scorso anno, a settembre, per la categoria "regina" (ovvero Miss Mamma Italiana) venne incoronata la giovane comasca Carolina Bossi, 31 anni. Nella selezione di Abano Terme sono state premiate anche Veruska Guerra, 40 anni di Arcade (Treviso) per Miss Mamma Italiana, e Letizia Ingrosso, 50 anni e proprio di Abano Terme, per Miss Mamma Italiana Gold (la sezione riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni).

Emanuela Luccini

"Vincere è sempre una grande gioia - fa sapere Emanuela Luccini - ma partecipare a un concorso nazionale dedicato a noi mamme ha una magia unica. Ringrazio tutte le persone care a me vicine che hanno vissuto con me questa nuova esperienza, e le dolcissime mamme partecipanti che mi hanno fatto sentire il loro affetto. Ma grazie anche ai miei figli, con loro ho potuto avere dalla vita il dono più bello: essere mamma".

Miss Mamma Italiana

Le pre-finali nazionali di Miss Mamma Italiana edizione 2023 sono in programma dal 7 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina. Il concorso è riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, a cui seguono le fasce "Gold" ed "Evergreen". Bellezza e solidarietà: Miss Mamma Italiana sostiene "Arianne", associazione onlus per la lotta all'endometriosi, una malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta ma che in Italia colpirebbe quasi 4 milioni di donne, fin dall'adolescenza.