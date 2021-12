Shopping di Natale, assalto ai negozi: un'ora di coda per entrare a Elnòs

Anche solo immaginare una scena simile, soltanto un anno fa, sarebbe stato impossibile: non c'era zona che tenesse, gialla o rossa, ma fino alla primavera i centri commerciali il sabato e la domenica (e nei festivi e prefestivi) erano chiusi al pubblico, salvo i negozi di prima necessità (come supermercati e farmacie). Non è così quest'anno, ancora in zona bianca e il “liberi tutti” che dovrebbe scollinare anche il Natale (mantenendo sempre la dovuta prudenza e rispettando le buone norme anti-contagio).

Lunghe code all'Elnòs Shopping

Insomma è successo che dopo tanto, tantissimo tempo, i centri commerciali sono stati presi d'assalto per lo shopping natalizio (ma è andata più o meno così anche nelle storiche vie dello shopping di città e provincia). In particolare, come segnala il Giornale di Brescia, all'Elnòs Shopping di Roncadelle (dove c'è anche Ikea): è qui che verso le 15 c'era da aspettare almeno un'ora, in coda, per raggiungere il parcheggio e posteggiare l'auto.

Lunghe code in entrata, traffico bloccato sulle varie direttrici e rallentamenti e code anche in tangenziale. In effetti era l'ultima domenica prima del Natale. L'assalto ai negozi è certo atteso anche nei prossimi giorni, soprattutto in avvicinamento al weekend, quando uffici e fabbriche cominceranno a chiudere i battenti, e anche bimbi e ragazzini saranno a casa da scuola.

I centri commerciali aperti a Natale

Per i ritardatari dei regali, i giovani in cerca di una “vasca” al coperto, quelli che si scordano di fare la spesa e altre varie ed eventuali, abbiamo fatto una breve ricerca sugli orari di apertura dei centri commerciali aperti durante il periodo delle festività natalizie. Dicevamo di Elnòs Shopping: alla vigilia sarà aperto dalle 9 alle 19, poi chiuso a Natale e di nuovo riaperto a Santo Stefano, il 26 dicembre, dalle 10 alle 21. Curiosità: il negozio Primark chiuderà alle 22 anche il 26 dicembre.

Sul lago di Garda, al Leone Shopping Center di Lonato, mercatini di Natale in galleria fino al 24 dicembre (con focus sui prodotti enogastronomici tipici e artigianato a tema natalizio): il centro commerciale sarà aperto il 24 dicembre dalle 9 alle 20, il 31 dicembre dalle 9 alle 19, chiuso a Natale e il primo dell'anno. Sarà aperto anche a Natale il Franciacorta Village di Rodengo Saiano, dalle 10 alle 20: il 31 dicembre chiusura anticipata alle 18. Per quanto riguarda Le Porte Franche di Erbusco, chiusura solo a Natale, poi aperto dalle 9 alle 20 alla vigilia e dalle 10 alle 20 il giorno di Santo Stefano. Il centro commerciale Molinetto sarà chiuso sia a Natale che il 26 dicembre che il primo dell'anno: aperto dalle 9 alle 20 alla vigilia e dalle 9 alle 19 l'ultimo dell'anno.