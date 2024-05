Belén svela (finalmente) perché ha lasciato l'imprenditore Elio Lorenzoni

Le vacanze insieme, l'anello al dito, le immagini social di una vita spensierata. Sembrava ormai fatta tra Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano (di Bedizzole) con cui la showgirl argentina aveva intavolato una bella (almeno a prima vista) relazione. Poi tutto finito, quasi all'improvviso, nel corso delle loro vacanze in Argentina, a ridosso di capodanno: ma cosa è successo veramente?

Mistero svelato, almeno in parte, nel corso dell'ultima intervista di Belén al programma radiofonico Catteland, con Alessandro Cattelan, in onda sulle frequenze di Radio Deejay (il podcast integrale è disponibile a questo link). Intervistata per raccontare della sua ultima apparizione televisiva – Rodriguez è protagonista, insieme alla sorella Cecilia e ad altri personaggi dello star system come Guè Pequeno, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani della quarta stagione di Celebrity Hunted, in onda dal 6 maggio scorso su Amazon Prime Video –, la showgirl è stata stuzzicata anche sul suo ultimo rapporto amoroso.

I motivi della rottura con Elio Lorenzoni

Galeotta stavolta fu la mamma, in senso buono: “Quando lei ha iniziato a litigare con lui – racconta Belén – ho capito che era finita, che avrei dovuto mandarlo a casa. Nella mia vita, mia mamma è come un termometro: se inizia a guardare male la persona con cui sto, che sia un'amica, un fidanzato, anche un collaboratore di lavoro, allora lo fa fuori, anche entro poco”. Di certo non l'unico e più importante motivo, ma forse la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: e così è finita tra Elio e Belén.

Televisione a parte, come sta la showgirl? “Ho un po' di catarro e il ciclo, ma sopravvivo – sorride – Forse sono stata contagiata da mia figlia. Ma è un periodo un po' così, anche mia sorella si è presa un virus intestinale. Sta capitando qualcosa un po' a tutti, è una cosa incredibile: forse dovrei andare a Lourdes, o a fare il cammino di Santiago”. Pillole filosofiche: “Si dice che non ci si debba mai fidare di nessuno, io non l'ho ancora imparato: ho ancora tanta fiducia negli esseri umani”. E va bene così.