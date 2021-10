Elezioni comunali a Brescia: tutte le liste e i candidati per il voto del 3 e 4 ottobre

Si torna al voto anche in provincia di Brescia, in 26 Comuni

Conto alla rovescia: domenica 3 e lunedì 4 ottobre si torna al voto per le elezioni amministrative in (quasi) tutta Italia, con 1.154 Comuni chiamati al rinnovo di sindaco, giunta e consiglio comunale, una circostanza che coinvolgerà in tutto quasi 13,8 milioni di residenti per 11,772 milioni di elettori aventi diritto. Nel dettaglio, si tratta di 115 città che superano i 15mila abitanti (tra cui 17 Comuni capoluogo: ci sono anche Milano, Torino e Roma) e 1.039 paesi con meno di 15mila residenti.

I Comuni al voto a Brescia e in Lombardia

In Lombardia sono 236 i municipi al voto, per un totale di 2,731 milioni di abitanti e 2,252 milioni di elettori aventi diritto: di questi 26 sono in provincia di Brescia, per un totale di 129.297 abitanti e 104.441 elettori aventi diritto. In ordine di grandezza: Bagnolo Mella, Cazzago San Martino, Nave, Castelmella, Rodengo Saiano, Flero, Pontoglio, Torbole Casaglia, Esine, Poncarale, Montirone, Collebeato, Gambara, Pian Camuno, Isorella, Artogne, Azzano Mella, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Bovegno, Collio, Ossimo, Ono San Pietro, Losine, Anfo e Incudine.

Le liste e i candidati Comune per Comune

Di seguito pubblichiamo tutte le liste e i candidati Comune per Comune, stavolta in ordine alfabetico.

Anfo

Gianpietro Mabellini Anfo Bene Comune

Oscar Franco Zanardi Per una nuova Anfo

Umberto Bondoni Noi per Anfo

Artogne

Giuseppe Andreoli Cambiamo Artogne

Barbara Bonicelli Lega Fratelli d'Italia Civica

Azzano Mella

Giovanna Mainetti Progetto Futuro

Matteo Ferrari Fratelli d'Italia Lega Civica

Bagnolo Mella

Eleonora Rossini Lega Forza Italia Civica

Ermelina Ravelli Bagnolo aperta

Pietro Sturla Unione di Centro Fratelli d'Italia Civica

Bovegno

Manolo Rossini Prima Bovegno

Gian Pietro Temponi Bovegno Bene Comune

Castelmella

Mauro Galeazzi Grande Nord e civiche

Giorgio Guarneri Lega Forza Italia Fratelli d'Italia Civica

Donatella Bonetti Castel Mella Bene Comune

Cazzago San Martino

Maria Teresa Venni Forza Italia Lega Civica

Mirco Guidetti Fratelli d'Italia Civica

Fabrizio Scuri Alleanza civica

Collebeato

Angelo Mazzolini Unione democratica per Collebeato

Marco Daminelli Forza Italia Lega Fratelli d'Italia

Collio

Mirella Zanini Alta Valletrompia Collio

Claudia Zanini Lista civica Uniti per Collio

Esine

Raffaela Richini Chiave di (S)volta

Emanuele Moraschini Idee Comuni

Flero

Nadia Pedersoli Buongiorno Flero

Pietro Alberti Forza Italia Lega Fratelli d'Italia

Fabio Toffa Alleanza per Flero

Gambara

Giovanna Rubessi Gambara Futura

Tiziana Panigara Forza Italia Lega Fratelli d'Italia

Angela Zucchelli Innovazione per Gambara

Incudine

Diego Carli Incudine cresce

Vito Costantino Violi Uniti per Incudine

Isorella

Simone Bellardi Fratelli d'Italia Forza Italia Civica

Renato Zaltieri Civica Isorella

Ombretta Capelloni Uniti per Isorella

Erika Leali Noi per Isorella

Losine

Mario Chiappini Continuiamo insieme Losine

Daniele Do' Uniti per Losine

Moniga del Garda

Federica Maruti Centrodestra per Moniga

Renato Marcoli Moniga insieme

Montirone

Stefano Formenti Viviamo Montirone

Filippo Spagnoli Lega Forza Italia Civica

Eugenio Stucchi Fratelli d'Italia Civica

Nave

Nicola Pedrali Fare Nave

Matteo Franzoni Progetto Nave Viva

Ono San Pietro

Fiorenzo Formentelli Idee per il Futuro

Ossimo

Cristian Farisè Alternativa civica

Silvia Botticchio Grande Nord civica

Marco Botticchio Insieme per Ossimo

Pian Camuno

Marcello Santicoli Pian Camuno 4.0

Giovanni Giorgio Ramazzini Orizzonte Pian Camuno

Polpenazze del Garda

Maria Rosa Avanzini Lega Forza Italia Fratelli d'Italia Civica

Poncarale

Antonio Zampedri Insieme per cambiare

Giuseppe Migliorati Vivi Poncarale

Pontoglio

Alessandro Pozzi Lega Fratelli d'Italia Forza Italia Civica

Eleonora Picenni Per Pontoglio

Rodengo Saiano

Elisa Codenotti Gente del paese

Luigi Caimi Uno di noi

Alexander Nisi Lega Fratelli d'Italia Forza Italia Civica

Rosa Vitale Uniti per Rodengo Saiano

Torbole Casaglia