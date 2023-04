In arrivo un nuovo McDonald’s: porterà 30 posti di lavoro

Procede spedito il progetto di Suap (Sportello unico attività produttive) in variante al Pgt che porterà a Edolo il secondo McDonald's della Valcamonica, dopo quello già esistente a Darfo Boario Terme. Se ne parla da tempo, ma il percorso burocratico è ancora in fase autorizzativa: dalla fine di febbraio il Comune ha pubblicato l'avviso di messa a disposizione della documentazione per la procedura di Vas, Valutazione ambientale strategica, con la possibilità di presentare osservazioni entro e non oltre sabato 8 aprile. Come riporta il Giornale di Brescia, la variante è già stata adottata anche in consiglio comunale.

La procedura di Suap

Il Suap in questione, in variante al Piano delle regole del Pgt vigente di Edolo, prevede la realizzazione di una struttura di tipo commerciale (nuova struttura ristorativa e pubblico esercizio), nello specifico un ristorante McDonald's, in un primo lotto, e di parcheggi pubblici da cedere al Comune in un secondo lotto. "L'analisi contenuta nel rapporto ambientale - si legge nell'avviso pubblicato sull'albo pretorio del municipio - non evidenzia particolari effetti ambientali direttamente correlati all'attuazione della presente variante al Pgt di Edolo. A sostegno di ciò sono stati effettuati studi specifici per quanto riguarda il consumo energetico, l'inquinamento acustico e le aree facenti parte delle Rete Natura 2000. La componente ambientale più sensibile è risultata essere quella relativa al rumore, motivo per cui sono state predisposte idonee barriere acustiche ai limiti della proprietà e in copertura. Non sono state rilevate particolari variazioni percettive del centro abitato di Edolo".

I dettagli del progetto

La società proponente è la Rialto Due di Crema, i progettisti lo studio Silvano Buzzi & Associati di Roè Volciano. Il lotto interessato alla nuova edificazione è di poco superiore ai 4mila metri quadrati: si estende a ridosso della rotatoria posta all'ingresso sud del paese, compreso tra la Ss42 e Via Comasco. Il nuovo McDonald's, oltre a una sala interna, sarà attrezzato con una veranda, una terrazza e un'area gioco per bambini. Il secondo lotto interessa un perimetro di 1.217 mq: di questi 400 mq saranno dedicati a parcheggi, per un totale di 32 posti auto nella zona di Via Valeriana. Tra le opere di urbanizzazione è previsto anche l'ampliamento stradale di Via Comasco.

L'intervento dovrebbe costare circa 1,5 milioni di euro: il ristorante potrebbe essere aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24 (con una corsia McDrive) per un giro d'affari stimato in 2 milioni di euro l'anno. Con l'apertura si prevedono almeno 30 nuove assunzioni. Sarà il diciassettesimo McDonald's in provincia di Brescia: ce ne sono 3 a Brescia e 3 sul Garda, uno a Darfo, altri a Castegnato, Concesio, Erbusco, Ghedi, Orzinuovi, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato e Verolanuova.