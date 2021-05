Ville extra-lusso e boutique hotel a 5 stelle: è il nuovo "Eden" del lago di Garda

Ville extra-lusso, boutique hotel, appartamenti landmark e pure un ristorante gourmet: sono questi gli ingredienti del cocktail dell'ospitalità (segmento luxury) del nuovo Eden Reserve Hotel&Villas di Gardone Riviera, la nuova forma del resort di Villa Eden che cambia nome, e cambia tutto quanto grazie agli interventi coordinati degli archistar Matteo Thun, David Chipperfield, Richard Meier, Enzo Enea e Studio Atp Sphere. Il concept è chiaro e da vedere: residenze e spazi privati futuristici coniugati ai servizi alberghieri di alto livello.

I nuovi spazi sono stati studiati e realizzati dal creativo Vincenzo Dascanio, noto per il suo celebre “effetto wow”: ha reinterpretato le aree esterne del building centrale dando vita al nuovo “Eden”, attraverso il sodalizio tra design materico e natura. Poi, la Club House: dove la piscina lounge accoglie il dehor, con cabanas e lettini prendisole, accompagnati da un lounge bar; anche lo spazio del Ristorante La Celeste, diretto dallo chef Marco Carasi, si è meritato un restyling non solo edilizio ma anche gastronomico, con menu stagionali e dedicati ai diversi momenti alla giornata.

Le 5 mega-ville in vendita e in affitto

Sul fronte edilizio, sono state allestite 5 ville futuristiche, realizzate dagli architetti David Chipperfield, Richard Meier e dallo Studio Atp Sphere: la più grande, da 670 mq, può ospitare fino a 8 persone in 4 camere da letto, con area termale privata e una piscina sulla terrazza. Ma non da meno la residenza da 644 mq che invece ospita fino a 10 persone ed è attrezzata con piscina privata all'aperto, sauna e centro fitness, e ancora altre ville con bagni di vapore, bagno turco, cantina privata. Tutte rigorosamente vista lago, disponibili sia per l'affitto che (per alcune di queste) anche in vendita, prezzo ovviamente su richiesta.

Appartamenti landmark e boutique hotel

Alle super-ville si affiancano gli “appartamenti landmark”, realizzati da Matteo Thun: 4 residenze private (e 2 con piscina e spa privata), di metratura compresa tra i 185 e 455 mq. Infine, il boutique hotel (a cinque stelle): fa parte della Club House, con 9 camere e suite tutte rivolte verso il lago, con terrazza privata e area living (esterne e interne). Il resort si compone di otto costruzioni, oltre al boutique hotel, e si trova in un parco di oltre 78mila mq, immerso in centinaia di alberi di ulivo.