Eclissi (parziale) di Sole: quando e dove vederla

Conto alla rovescia per l'eclissi parziale di Sole prevista per la mattinata di martedì 25 ottobre e visibile in tutta Italia. Come riporta l'Unione Astrofili Italiani, il fenomeno sarà di maggiore entità e durata per le regioni del Nord-Est (in particolare Friuli e Veneto), mentre sarà più breve e con una minore porzione del disco eclissata a Sud-Ovest (Sardegna e Sicilia): a Belluno l'eclissi sarà visibile dalle 11.17 per terminare alle 13.18, con una percentuale di diametro solare coperto pari al 29%. Tale percentuale scenderà al 27% a Roma, dove l'eclissi inizierà alle 11.26 e terminerà alle 13.21, mentre a Palermo - al via dalle 11.35 e fino alle 13.18 - la percentuale coperta sarà solo del 22%.

In occasione dell'eclissi parziale l'Unione Astrofili Italiani lancerà l'iniziativa "Sun Day", alla scoperta e all'osservazione del Sole. In tutta Italia, negli osservatori astronomici gestiti dalle associazioni astrofile dell'Uai e in altre location, gli occhi saranno inevitabilmente puntati verso il Sole (ma con la massima attenzione: ne riparliamo tra qualche riga). Previsti anche incontri, conferenze, osservazioni ai telescopi e altre attività divulgative.

Attenti agli occhi!

Gli astrofili mettono in guardia gli osservatori più inesperti (e non solo) dai cattivi comportamenti che potrebbero danneggiare la vista in modo permanente. Mai utilizzare binocoli e telescopi senza opportuni filtri, certificati UV e IR. Tra le patologie acute più diffuse durante l'osservazione di un'eclissi si segnala la retinopatia solare, dovuta al fototraumatismo indotto dalle radiazioni infrarosse (IR) e ultraviolette (UV): le prime inducono un incremento della temperatura retinica (la fotocoagulazione), invece i raggi UV inducono un danno di tipo fotochimico. La sintomatologia più diffusa consiste nella percezione duratura di uno scotoma centrale del campo visivo (macchia scura) e nella presenza di eritropsia (visione rossa). Tale sintomatologia tende a regredire in un periodo compreso tra 2 settimane e 6 mesi, ma solo il 90% delle volte: nei casi più gravi può diventare permanente.

L'eclissi in diretta Inaf

Per chi non volesse rischiare, nella mattinata dell'eclissi EduInaf - il magazine di didattica e divulgazione dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf) - organizzerà una diretta con osservazioni dal vivo dell'eclissi al telescopio, da diverse sedi Inaf in tutta Italia: sarà trasmessa sui canali Youtube e Facebook di EduInaf, a partire dalle 11.15, per seguire l'inizio del fenomeno celeste attraverso i telescopi Inaf di Bologna, Cagliari, Palermo, Roma e Trieste. Il massimo dell'eclissi in Italia è previsto intorno alle 12.20: la diretta in collegamento dalle sedi Inaf continuerà fino alle 12.45.

L'eclissi di Sole è un fenomeno assai raro: l'ultima eclissi totale visibile dall'Italia si è verificata nel 1961, e per osservarla di nuovo (ma solo in alcune località del Paese) bisognerà attendere il 2081. Nei prossimi anni sono previste eclissi totali in Spagna e in Islanda (il 12 agosto 2026) e ancora in Spagna e nell'Africa settentrionale il 2 agosto 2027: questi due eventi saranno visibili dall'Italia solo sotto forma di eclissi parziale. "Non si deve mai osservare l'eclissi guardando il Sole a occhio nudo - conclude Inaf - Per evitare danni alla vista è necessario utilizzare opportuni sistemi di protezione o strumenti per l'osservazione sicura".