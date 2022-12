Inaugurato un nuovo Drink Shop: 1.200 metri quadri e più di 6.000 prodotti

Giusto in tempo per Natale (e per i regali), ha aperto in Via Triumplina a Brescia un nuovo punto vendita Drink Shop, il sesto tra città e provincia: lo store si sviluppa per oltre 1.200 metri quadrati e al suo interno propone più di 6mila referenze che spaziano dalle acque alle bibite, dalle birre ai vini e ai distillati (e tanto altro). In avvicinamento alle festività, l'azienda fa sapere inoltre che "si possono prenotare cesti natalizi con spedizioni ovunque".

Come detto quello di Via Triumplina è il sesto Drink Shop in provincia, il primo nel territorio del capoluogo: va ad aggiungersi ai negozi ormai storici di Nave, Poncarale, Raffa di Puegnago, Rovato e Desenzano del Garda.

La storia di Drink Shop

Una storia che comincia da lontano. Drink Shop è oggi il più grande cash&carry bresciano di bevande aperto al pubblico: tutto è iniziato nei primi anni Sessanta, quando i fratelli Fusari (di Nave) avviarono una piccola attività per la distribuzione porta a porta di acqua e bibite. Il primo Drink Shop è stato aperto 30 anni fa a Nave, nel 1992.

Negli store a marchio Drink Shop è possibile trovare migliaia di prodotti tra vini, liquori, birre e bibite, suddivisi per categoria e marca. In ciascun negozio è inoltre operativa una vera e propria "enoteca", dove sono disponibili 1.300 etichette tra vini e spumanti italiani e stranieri, oltre a una vasta selezione di liquori, grappe e distillati. E non manca nemmeno il sommelier.