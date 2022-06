7,2 milioni di euro: utili raddoppiati, momento d'oro per un'azienda bresciana

Il fatturato si avvicina ai 141 milioni di euro, il margine operativo lordo supera i 19 milioni, l'utile netto è più che raddoppiato e si attesta a oltre quota 7,2 milioni di euro: sono i numeri – resi noti da Bresciaoggi – del bilancio consuntivo 2021 di Donati Holding, gruppo di Passirano che rialza (eccome) la testa dopo il calo del 2020, dovuto principalmente agli effetti della pandemia. Nello stesso anno si era infatti registrato un calo del 12% del fatturato (chiuso a poco meno di 118 milioni di euro) e circa del 50% degli utili, fermi a quota 3,3 milioni.

Diversa, come detto, la situazione per il 2021. Le vendite aumentano di oltre 23 milioni e si attestano a quota 140,970 milioni: l'utile netto cresce del 54% (da 3,327 milioni nel 2020 ai 7,248 milioni del 2021) e così anche il margine operativo lordo, circa 4 milioni in più nel 2021, totale 19,128 milioni contro i 15,253 milioni di euro nel 2020.

La Donati Holding

Fanno capo a Donati Holding le tre aziende di un gruppo industriale fondato ormai più di mezzo secolo fa. All'attività manifatturiera originaria, pressofusione in alluminio, si sono affiancate la componentistica per mobili da ufficio e l'illuminotecnica. La holding, gestita dalla stessa famiglia dagli inizi ad oggi (il presidente è Armando Donati), controlla al 100% le tre aziende del gruppo: la Metalpres Donati di Camignone di Passirano, fondata da Luigi Donati nel 1969, la Donati e la Platek entrambe di Rodengo Saiano.

Alle aziende storiche si aggiungono le controllate Donati Industries Inc, Stati Uniti, che opera in Michigan; Zhongshan Donati, Cina, controllata al 53% e infine Cathedrae srl, italiana, con sede ancora a Rodengo Saiano. Sono circa 600 i dipendenti del gruppo: il mercato estero è il principale riferimento, da solo vale quasi il 90% del business.