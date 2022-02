L’omelia del prete che canta “Brividi” in chiesa diventa virale

Il video è arrivato anche a Blanco, che ha apprezzato tantissimo. C'è un parroco bresciano che sta facendo parlare tutta Italia, grazie a un cantante... bresciano. Stiamo parlando, ovviamente, di Blanco, che grazie al testo scritto assieme a Mahmood ha dato lo spunto a don Matteo Selmo, parroco di Lonato del Garda, per parlare ai fedeli durante l'omelia della messa di domenica 6 febbraio. Grazie alla presenza del parroco sui social network, il video ha iniziato a girare, ed è diventato "virale", come testimonia il Giornale di Brescia che rivela i dettagli della notizia.

«Tutte le domeniche spiego il Vangelo attraverso la quotidianità: questo è l’insegnamento di Gesù, che nel suo stare tra la gente contestualizzava la parola del Padre nella vita di tutti i giorni - come fa appunto don Matteo Selmo tra la gente e sui social -. Il Vangelo di quella domenica raccontava la chiamata di Pietro. I “brividi” sono quelli provati verosimilmente da Pietro quando per la prima volta incontra Gesù. La sua vita assomiglia tanto alla nostra, vogliamo amare questo Dio ma siamo fragili e cadiamo. Sbagliamo sempre, appunto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il parroco non si limita a citare Blanco&Mahmood, ma intona anche il ritornello della canzone. Poi, nell'omelia, passa ad Elisa - terza classificata - e Morandi. Come dicevamo, la notizia è giunta alle orecchie del 19enne cantante di Calvagese della Riviera, che in onda a RTL 102.5 ha commentato così: «Ho trovato questo video incredibile su TikTok dove c’è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio… Incredibile, bellissimo».