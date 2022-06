Matrimonio vip sul lago di Garda: si è sposato Domenico Berardi

Una vasta gamma di foto ricordo, video e stories su Instagram: è la cronaca di una giornata memorabile per il bomber del Sassuolo Domenico Berardi, che ha scelto il lago di Garda per convolare a nozze con la sua bella Francesca Fantuzzi. Lunga la serie di location da sogno selezionate per l'occasione, a cominciare dalla cerimonia: è stata celebrata nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di Toscolano Maderno.

Matrimonio da sogno sul lago

Erano circa 150 gli invitati al matrimonio: la festa è poi proseguita a Villa Bettoni di Bogliaco, Gargnano, mentre i giovani sposini hanno scelto il Lefay Resort per passare la prima notte da marito e moglie. Per la cronaca, l'organizzazione dell'evento è stata affidata al celebre wedding planner televisivo Enzo Miccio (con tanto di trasferimento in barca, a bordo di un piccolo motoscafo Riva). Festa grande, baci e abbracci: tutto pronto ora per il meritato viaggio di nozze.

Il coronamento di un sogno, inseguito da anni: Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi stanno insieme da tempo, da più di un decennio, insieme hanno già un figlio (il piccolo Nicolò) e sono pronti a passare una vita l'uno di fianco all'altra. Anche sul lago di Garda, perché no: erano già stati avvistati sui placidi lidi del Benaco, piaciuto così tanto alla coppia da aver deciso di sposarsi proprio qui.

La carriera di Domenico Berardi

Da sempre al Sassuolo, Domenico Berardi ha inaugurato la sua carriera in neroverde ancora dai settori giovanili. Classe 1994 e 28 anni da compiere tra poco più di un mese, ala destra o sinistra ma quando serve anche prima punta, con la maglia del Sassuolo ha già giocato 320 partite, segnando 120 gol tra campionato e coppe: la sua stagione più prolifica (17 gol) nel 2020-2021, ma ha messo a segno 15 gol anche nel 2021-2022.

Bene anche in Nazionale: ad oggi vanta 24 presenze e 6 reti, e nel palmares anche il trionfo agli Europei 2020, nel luglio di un anno fa. In queste settimane di calciomercato è stato accostato al Milan, anche se ora non se ne parla più: e se avesse scelto il lago di Garda proprio perché vicino a Milano?