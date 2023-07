Dinner in the Sky: metti una sera, a cena, sospesi a 50 metri nel vuoto

Dinner in the Sky torna a Brescia dal 20 al 23 luglio: è il format di stazza internazionale - avvistato in più di 70 Paesi del mondo - che permette di gustare un aperitivo, di pranzare o di cenare sospesi a 50 metri d'altezza dal suolo, su una piattaforma allestita ad hoc per l'occasione. La quattro giorni bresciana, da giovedì a domenica, sarà proposta ancora al Castello Malvezzi, in città, dopo il grande successo del 2021: panorama garantito con vista sul castello e sull'intero skyline della Leonessa.

Il menu della tappa bresciana

Già svelato anche il menu a cura di Alberto Riboldi, chef e patron del ristorante Castello Malvezzi: disponibili le opzioni aperitivo (a 125 euro) oppure pranzo e cena (entrambi a 250 euro). La degustazione prevede finger food e champagne, tacos con gambero rosa, spaghetto freddo con scalogno e caviale, fegatini di pollo e astice mantecato per l'aperitivo: tartara di gambero rosso, gli spaghetti freddi e il "moro oceanico", frutta e piccola pasticceria per la cena (il menu completo è consultabile sulla pagina web ufficiale dell'evento).

L'esperienza Dinner in the Sky

Sono cinque le "sessioni" disponibili nei quattro giorni di Dinner in the Sky a Brescia: pranzo alle 13, aperitivo alle 17.30 o alle 18.30, cena alle 19.30 o alle 21. La piattaforma è sospesa da terra grazie a una gru alta 50 metri: è sulla stessa piattaforma che lo chef preparerà in "diretta" il menu del pranzo o della serata. L'esperienza Dinner in the Sky è stata selezionata da Forbes come "il ristorante più insolito del mondo": la tappa bresciana, come detto, coinvolgerà lo chef Alberto Riboldi, in pista ormai da 35 anni e un ricco parterre di riconoscimenti alle spalle da parte delle migliori guide di settore, tra cui Michelin, Gambero Rosso ed Espresso.