Dinner in the Sky: l'ebbrézza di cenare e 50 metri di altezza

Sospesi a 50 metri di altezza, con una vista privilegiata sul Castello Malvezzi e il cielo stellato come soffitto. Torna a Brescia l'appuntamento con "Dinner in the Sky Italy", la formula che consente di cenare (ma non solo) sospesi letteralmente nel cielo.

La nuova edizione bresciana della formula, esportata non solo in Italia ma in tutto il mondo, sarà ancora presso il Castello Mavezzi, in via Colle San Giuseppe, dal 25 al 28 luglio e dall’1 al 3 agosto. Valore aggiunto all'esperienza è la sapienza dello chef Alberto Riboldi, anima del ristorante cittadino.

Gli ospiti, che potranno scegliere tra un aperitivo (alle 17:00 o alle 18:00), una cena (alle 19:15 o alle 20:45) o un drink dopocena (alle 22:00) saranno issati fino a 50 metri di altezza da una gru da 120 tonnellate, alla quale sarà fissata con 16 cavi d'acciaio una tavolata e le relative sedute. I prezzi, per l'esperienza e i menù preparati dallo chef, vanno dai 125 euro di aperitivo e afterdinner ai 240 euro della cena.