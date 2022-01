La nuova fiamma di Diletta Leotta? Un modello (e velista) bresciano

I paparazzi stavolta non mentono: parla bresciano la nuova fiamma di Diletta Leotta, la celebre showgirl e anchorwoman di Dazn che in pochi anni è diventata un vero fenomeno di costume (e conta anche una cosa come 8 milioni di follower su Instagram). Il fortunato cavaliere è Giacomo Cavalli, 28 anni e originario di Brescia: oggi fa il modello – capelli castani, occhi marrone chiaro, 1 metro e 85 e 44 di scarpe – con varie apparizioni per Bulgari, Tommy Hilfiger, Canali, Mango, Armani e altri.

Ma vanta pure un passato non da poco nel mondo della vela, viceampione del mondo juniores nel 2015 e a un passo dalle Olimpiadi di Rio del 2016: ancora oggi l’acqua è il suo habitat naturale, grande appassionato di surf (come testimoniano i suoi ultimi post sui social).

Avvistati insieme a Saint Moritz

I due sono stati avvistati, insieme, a Saint Moritz, la location scelta da Leotta per passare qualche giorno di vacanza in vista della ripartenza del campionato di Serie A. Come riportano i colleghi di Today.it, gli scatti rubati sono stati pubblicati dal settimanale Chi. Archiviata la storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, il cuore di Diletta Leotta sarebbe tornato a battere per il “nostrano” Giacomo Cavalli.

Chi è davvero Giacomo Cavalli

Le foto mostrano i due seduti allo stesso tavolo in una delle caffetterie più note di Saint Moritz: semplice amicizia o qualcosa di più? C’è chi dice che la loro love story prosegua ormai da settimane, se non addirittura da mesi: per la cronaca, hanno trascorso insieme anche il Capodanno. Ma chi è davvero Giacomo Cavalli?

Come detto è un modello affermato, ma è pure laureato (in Economia e marketing alla Bocconi, laurea magistrale). Su Instagram vanta già un seguito di circa 59mila follower, destinati inevitabilmente ad aumentare a seguito delle notizie di questi ultimi giorni.