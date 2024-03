Quando Brescia divenne "Leonessa": la vera storia delle Dieci giornate

“In tutta l'Europa continentale il 1848 fu un anno di profonde scosse rivoluzionarie”. Comincia così l'approfondimento del Centro Filippo Buonarroti, pubblicato su “Pagine di storia del movimento operaio”, relativo alle Dieci giornate di Brescia, la battaglia che sconvolse la città (con centinaia di morti e migliaia di feriti) che per la prima volta valse al capoluogo l'appellativo di “Leonessa d'Italia”. I moti anti-austriaci delle Dieci giornate si scatenarono tra il 23 marzo e il 1 aprile 1849: quest'anno si celebra il 175esimo anniversario della battaglia.

Le Dieci giornate di Brescia

Le Dieci giornate del 1849, come nel resto d'Europa, vennero anticipate già l'anno prima da tumulti e sollevazioni: anche Brescia insorse contro gli austriaci nella seconda metà di marzo del 1848. Ma è 12 mesi più tardi che in città si scatena l'inferno. “Il 16 e 17 marzo 1849 – si legge in Hein, Rapporto del medico dell'ospedale militare di Sant'Eufemia in Brescia, citato dal Centro Buonarroti – la massa degli operai, che spesso di presentò avanti il palazzo comunale e che venne calmata e rassicurata dal podestà del tempo, non aveva altro scopo che l'aumento dei salari: ma in seguito comparvero agitazioni puramente rivoluzionarie”.

Lo scontro s'infiamma dal 23 marzo: la città, nel corso delle 10 giornate di combattimenti, viene bombardata dal castello; assieme alle case vengono colpiti il Duomo, la Loggia e il Teatro Grande; circa 3mila bresciani sono in armi, erigono barricate e compiono azioni militari contro gli austriaci, che non solo sono asserragliati nel castello ma ormai circondano anche la città con i rinforzi giunti da Mantova. “Nonostante l'eroismo – scrive il Centro Buonarroti – Brescia è sconfitta e il bilancio è tragico: secondo alcune fonti morirono almeno mille bresciani, parte sulle barricate e parte per effetto delle fucilazioni dei giorni successivi. Le Dieci giornate suscitarono ammirazione in Italia e all'estero: si guardò a Brescia come un fatto straordinario, quasi impossibile, tanto che la città si meriterà il titolo di Leonessa d'Italia”.

La faccia dimenticata della Storia

Ma c'è un'altra faccia della storia, più sconosciuta e forse volutamente nascosta o dimenticata. “Solo il giovane proletariato aveva partecipato massicciamente all'insurrezione – si legge ancora in Pagine di storia del movimento operaio –, mentre le classi possidenti si erano caratterizzate per la loro codardia. Mentre si profilava un bagno di sangue, gran parte della classe dirigente che avrebbe dovuto guidare le sorti di Brescia non trovò di meglio che riparare nelle proprie dimore di campagna”. Così scrive Ugo Baroncelli: “Specialmente i ricchi e i commercianti avevano chiuso le loro case e botteghe ed erano fuggiti in campagna”. E ancora, Enzo Abeni: “La maggior parte delle vittime erano popolani: osti, muratori, cuochi, prestinai, sarti, calzolai, falegnami, tagliapietre, tessitori, vetturali, maniscalchi, barbieri, cucitrici, stallieri, facchini”.

Una riflessione è d'obbligo. “La lotta dei proletari, non priva di pagine di autentico eroismo – continua il Centro Buonarroti – fu il più delle volte utilizzata dalla più forte e organizzata borghesia o ingannata dalle classi piccolo-borghesi. […] Come scriveva Friedrich Engels, i moti del 1848-49 vengono condotti dal proletariato che ne pagherà il prezzo in termini di vite umane, ma i frutti verranno raccolti dalla borghesia”. Lo stesso Engels, testuale, nella prefazione italiana del 1893 al Manifesto del Partito Comunista: “Dappertutto quella rivoluzione fu l'opera della classe operaia: essa fece le barricate ed essa pagò di persona. […] Oggi, come nel '300, si delinea una nuova era storica. L'Italia ci donerà il nuovo Dante, che scandirà l'ora della nascita di una nuova era proletaria?”.