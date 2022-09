Apre maxi-negozio di sport: 3.500 metri quadri, ci lavorano 30 persone

Ha riaperto venerdì il Df Sport Specialist delle Vele di Desenzano: lo storico store - aperto 18 anni fa, uno dei primi della catena nata nel 2002 - è stato riposizionato su un unico livello, a piano terra (prima era su due piani) con un ampliamento della superficie che ora raggiunge i 3.500 metri quadrati. "Un grazie di cuore a tutto il team, collaboratori interni ed esterni, che hanno reso possibile dare un nuovo volto a questo spazio commerciale - ha detto Sergio Longoni, presidente Df Sport Specialist - La nostra passione è fare sport, la nostra fortuna è fare dello sport il nostro lavoro".

Il nuovo Df Sport Specialist

L'offerta commerciale dello store di Desenzano copre 24 discipline sportive, con un focus dedicato al running e al fitness: sono gli sport più apprezzati dalla clientela target del negozio, non solo i gardesani ma anche i tanti turisti stranieri. Sono presenti prodotti di note marche nazionali e internazionali, alle quali si aggiungono i prodotti esclusivi firmati Df Sport Specialist (per la cronaca: D e F sono le iniziali delle figlie di Sergio Longoni, Daniela e Francesca). Su tutti il brand Df Mountain, e poi Df Running, Df Bike, Df City Wear, Df Snow e Sport Specialist. In negozio lavorano circa 30 persone.

Fondata nel 2002 da Sergio Longoni, Df Sport Specialist conta oggi 14 negozi, situati tra Lombardia, Emilia Romagna e Svizzera, a cui si aggiungono i 4 punti vendita del brand Bicimania e l'insegna di moda Blufrida.

I lavori al centro commerciale

Con l'inaugurazione del rinnovato Df Sport Specialist si è conclusa la prima fase del cantiere da 15 milioni di euro che prevede il restyling completo del centro commerciale Le Vele, acquisito nel 2019 (per 50 milioni) dal gruppo Promos. La riqualificazione architettonica prevede un design completamente rinnovato sia per gli interni che per gli esterni: il restyling coinvolge il complesso nella sua totalità, dalle facciate agli ingressi, dagli shopfront alla pavimentazione di promenade e piazze, fino alla piantumazione di nuove aree verdi.

E' prevista anche l'eliminazione del tetto, che renderà così Le Vele finalmente "open air". Sono già in corso i lavori per il cantiere della seconda fase: entro i prossimi mesi - inaugurazione prevista per la primavera del 2023 - sarà pronta una nuova food court da 1.600 mq, che ospiterà più di 10 ristoranti.