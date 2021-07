Un ristorante bresciano nella Top 10 delle località più trendy d'Italia (e non solo)

C'è anche un ristorante bresciano nella Top Ten, stilata da TheFork, sui migliori ristoranti nelle 10 destinazioni di tendenza per l'estate 2021: per intenderci, dalla Sardegna alla Liguria, dalla Toscana alle Canarie passando per il lago di Garda. Questo perché, fanno sapere da TheFork, le dette destinazioni “vantano anche un'offerta culinaria varia e d'eccellenza”: nella graduatoria sono stati segnalati alcuni dei “ristoranti più trendy e apprezzati dalla community in ciascuna destinazione, da provare almeno una volta per rendere il viaggio ancora più speciale e indimenticabile”.

Ai piedi della Top Ten, al decimo posto, come detto c'è un ristorante bresciano: è il “Rose&Sapori” di Desenzano del Garda, “un ristorante – si legge – di cucina gourmet che propone un'esperienza gastronomica tutt'altro che banale”. E ancora: “La cucina dello chef Riccardo Bioni attinge dalla tradizione italiana, ma strizza l'occhio a influenze internazionali”.

La Top Ten delle località più trendy

TheFork, ricordiamo, è brand di Tripadvisor e considerata la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti. La classifica delle località più trendy è stata stilata sulla base delle destinazioni che hanno riscontrato una maggior crescita del numero di ricerche (in Italia) rispetto allo scorso anno per il periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2021, su ricerche effettuate nel periodo tra gennaio e marzo.

I migliori ristoranti in classifica

Così la Top Ten: al primo posto il “Che Churrascaria Porto Cervo” a Liscia di Vacca, in Sardegna; completano il podio “Il Geranio”, sempre in Sardegna a Isola Rossa, e il “Jaxana Restaurant” di Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie. La classifica prosegue con l'agriturismo “Il Marruggio” di Viterbo (Lazio), l'enoteca-osteria “La Dogana” di Montepulciano, Toscana, al quarto e quinto posto: al sesto il ristorante “La Piazzetta” di Pienza, ancora in Toscana, al settimo il noto “Arenas Lounge” di Lanzarote, Canarie, all'ottavo “Il Boschetto” di Sori, in Liguria, al nono “I Ginepri” di Villasimius, Sardegna, e infine il citato “Rose&Sapori” di Desenzano, in decima posizione.