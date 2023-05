Inaugurata la nuova passeggiata a lago di Desenzano: è costata 4 milioni di euro

La passeggiata a lago che collega la Maratona di Desenzano alla Spiaggia d'Oro è finalmente realtà: il secondo lotto del restyling avviato qualche mese fa è stato ufficialmente inaugurato giovedì sera. "Un grande risultato - fa sapere il Comune in una nota - che ha come protagonisti l'Autorità di Bacino, l'amministrazione comunale e la Regione: grazie alla sinergia tra queste istituzioni è stato portato a compimento l'intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento della passeggiata che fu gravemente danneggiata dal fortunale del 5 maggio 2019".

Il secondo lotto dell'intervento parte dall'area verde di Via Lario e arriva alla Spiaggia d'Oro, e si ricongiunge al primo tratto (dalla Maratona a Via Lario) inaugurato nel luglio di due anni fa. Residenti e turisti potranno ora usufruire di un percorso pedonale lungo circa un chilometro e mezzo. L'importo complessivo delle operazioni per il secondo stralcio è stato di 4,175 milioni di euro, così suddivisi: 1,650 milioni finanziati da Regione Lombardia, 1,875 milioni a carico del Comune, 650mila euro a carico dell'Autorità di Bacino.

La nuova passeggiata a lago

Dal punto di vista strutturale è stato replicato quanto previsto per il primo tratto, con l'intento di creare un percorso uniforme. Allo stesso tempo, i progettisti hanno adottato criteri e soluzioni utili a garantire la resistenza dell'opera all'eventuale furia del lago, ma anche al costante incedere delle sue onde. Per questo sono stati realizzati dei muri frangionde, con pavimentazione e soletta finalizzati a rendere la passeggiata stabile e duratura.

La passeggiata è stata ampliata con un camminamento che adesso sfiora i 4 metri, quasi il doppio della precedente, così da rendere possibile il doppio senso di marcia dei pedoni: il piano di calpestio è stato innalzato, affiancato con un frangiflutti di 45 cm sopra la quota del camminamento. La pavimentazione è a base di inerti naturali miscelati tra loro, di colore grigio chiaro e ocra, con finitura a vista bocciardata: è stata infine creata una zona di "rispetto" in ghiaietto tondo grigio, mentre alcuni tratti sono stati piantumati con arbusti sempreverdi, posti a ridosso degli edifici esistenti.