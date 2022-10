Per le luci di Natale 105mila euro, per il caro bollette solo 60mila

E' polemica a Desenzano del Garda per i 105mila euro che saranno investiti per l'installazione delle luci di Natale, sollevata dal centrosinistra (Partito democratico, Progetto Futuro e Viviamo Desenzano). "Questa amministrazione - si legge in una nota - ha trovato 105mila euro per l'installazione delle lucine di Natale, corrente esclusa, mentre per il sostegno alle famiglie per il caro bollette si limita ad investire 60mila euro di utili del 2021 delle farmacie, e taglia quasi della metà l'importo dei contributi per gli affitti. Ma abbiamo davanti ancora alcuni mesi prima della fine dell'anno, e ci auguriamo che l'amministrazione si impegni per correggere la rotta".

Il dibattito si è acceso anche in consiglio comunale, in occasione dell'ultima variazione di bilancio: per la cronaca sul fronte bollette, in via cautelativa, il Comune ha accantonato 1,2 milioni di euro (su un totale di 1,7 milioni) dell'avanzo di amministrazione non vincolato, messi appunto a disposizione di un "fondo" per il caro energia. Anche a Desenzano si stima almeno un raddoppio del costo delle bollette (da 1,8 milioni annui a oltre 3,6 milioni di euro).

La replica dell'assessore

Sulle polemiche per le luci di Natale interviene l'assessore al Turismo e alle Attività produttive Daniela Plodari. "Sono le solite polemiche strumentali - dice Plodari - perché dovrebbe essere chiaro a tutti che i soldi per il Natale sono soldi della tassa di soggiorno, e che dunque non può essere utilizzata per altri scopi se non per progetti turistici".

Sulle luci di Natale: "Desenzano è una città turistica, la seconda della provincia, la capitale del Garda: non possiamo permetterci di lasciarla al buio. Abbiamo già pensato a vari accorgimenti: intanto si spenderà il 20% in meno rispetto al 2021, utilizzeremo luci a led, ridurremo le ore di accensione e le accenderemo non più da fine novembre, ma a partire dall'Immacolata. Nonostante questo, riusciremo a posizionare qualcosa in più anche nelle frazioni a Rivoltella e San Martino, che negli ultimi anni non sono mai state adeguatamente considerate. Le luci di Natale ce le chiedono i negozi, i commercianti e i ristoratori: non possiamo rinunciare all'atmosfera natalizia, sperando sia una luce di speranza in questi momenti difficili".