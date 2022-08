Luccio da record nelle acque del lago: è una "belva" da oltre 13 chili

Una belva da oltre 13 chili di peso e (quasi) un metro e mezzo di lunghezza: è il luccio da record pescato la scorsa settimana nelle acque del Basso Garda, tra Rivoltella e Desenzano. Lo ha catturato il pescatore dilettante Andrea Lorenzoni di Lonato, 45 anni e da almeno 15 uno specialista della pesca subacquea: l'esemplare da primato è stato pescato in apnea e con la fiocina. Di certo uno dei più grandi di sempre catturati in questo modo, se non il più grande in assoluto: "Anche se ammetto di aver sentito di un luccio da 14 chili preso in apnea, anni fa", sorride Lorenzoni, per gli amici Onzon.

Un luccio da record

E' partito in barca dal porto della Zattera, accompagnato dalla moglie Tania che spesso lo segue nelle sue avventure lacustri: il luccio è stato individuato a 20,8 metri di profondità, come detto a largo delle acque comprese tra Rivoltella e Desenzano. "Non è il primo luccio che prendo, di dimensioni importanti - racconta Onzon - perché ne ho trovati da 8, 9 e anche più di 10 chili. Ma non ne avevo mai visto uno così grande". Settimana fortunata: "Negli stessi giorni ho catturato anche un persico reale da 1,8 chili" (anche questo un peso da primato, ndr). La passione per la pesca lo coinvolge fin da bambino, poi da adulto si è dedicato all'apnea: muta e pinne e fuori in barca, attrezzata con ecoscandaglio.

La pesca subacquea

"Non è facile, ci vogliono anni di allenamento e preparazione - continua Lorenzoni - e un po' di esperienza, che si guadagna solo con il tempo. S'impara un po' alla volta: prima a immergersi, poi a cercare il pesce sott'acqua, vederlo e infine sparare (con il fucile subacqueo, ndr). Tutto questo anche a più di 20 metri di profondità, non è facile". La zona preferita per la "caccia" si estende in tutto il basso lago, da Manerba a Sirmione: "Abitando a Lonato, la conosco molto bene. Quando ho qualche ora di tempo, mi tuffo subito". Con un'amara constatazione: "L'acqua del lago è sempre più calda, anno dopo anno".

Tra i più grandi del 2022

Luccio da record in apnea, e tra i più grandi pescati quest'anno: nel gennaio scorso il pescatore professionista di Moniga Giacomo Nadir Beltrami ne aveva catturato uno da 17,5 chili, l'esemplare più grande mai pescato sulla sponda bresciana (il record di sempre è di 21,6 kg, catturato a Riva nel 2016). In queste settimane (e fino al 15 ottobre) è in corso il Trofeo Luccio organizzato dalla Tirlindana del Basso Garda: il record tra i partecipanti risale al 2014, quando Gentile Crotti riuscì a portare a riva un luccio da 15 chili e mezzo.