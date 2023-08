Un globetrotter della ristorazione, un architetto con la passione per il design e la cucina di qualità, un giovane chef che rilancia la sua personale interpretazione del gourmet, un barman di fama internazionale già definito il maestro degli spiriti: è questo il dream team (supportato anche da altri finanziatori) alla guida del nuovo ristorante La Vite 2.0, storica enoteca di Desenzano del Garda – le cui origini si perdono nei decenni – e pronta a tornare in pista con una nuova gestione e un restyling non tanto edilizio (l'ultima ristrutturazione è di poco tempo fa: il locale è come nuovo) quanto nelle idee.

In pieno centro a Desenzano, il locale (ri)aprirà presto i battenti affacciato in Via Castello, con un'ottantina di coperti suddivisi nel locale principale (con terrazza privata) e il suo spin-off di prossimità, dall'altra parte della strada e con i plateatici direttamente sulla via pedonale. Apertura serale, dalle 18 fino a tardi, anche a pranzo ma solo il sabato e domenica: l'intento è quello di offrire una proposta completa che va dall'aperitivo al pasto al dopocena.

La proposta de La Vite 2.0

Il menu si caratterizza per l'aggettivo “gourmet”: materie prime ricercate, carne e pesce del territorio e non solo, una vasta gamma di opzioni dalla pizza agli hamburger passando per i piatti dello chef, battuta di manzo al coltello o baccalà mantecato al tè matcha, solo per citarne un paio, cotture a bassa temperatura e perfino crudi di mare. Anche la proposta enologica è fedele alla linea: il territorio su tutti (Franciacorta, Valtenesi, Lugana, Valpolicella) ma spazio agli champagne e al metodo classico francese, i grandi rossi italiani dal Barolo al Nebbiolo. E c'è l'after dinner: cocktail ricercati, alla fiamma, volti noti del bartending come il Batista Daiquiri, il Vesper Martini, l'intramontabile Sazerac (only the brave: è a base di assenzio).

I protagonisti del nuovo locale

Il bartender d'eccezione è Andrea Paganotto detto Pisu: lo chef è il giovane Alessio Alberti, 25 anni e un passato da pasticcere, tanta gavetta in vari ristoranti del Nord Italia, il designer è l'architetto Mattia Trebucchi che ha lasciato la sua firma nella cork art (arredi in tappi di sughero) e sui muri ricoperti di rame, affiancati dalla mente e braccio del gruppo, Andrea Puglisi, che ha lavorato nella ristorazione in tutte le sue sfaccettature, dal mondo del clubbing alle esperienze a Dubai.

“Vogliamo proporci al territorio come il tassello che manca a Desenzano – raccontano i protagonisti –: un locale di livello, aperto al territorio e alla sperimentazione, che non disdegna il design e l'estetica, che non vuole essere esclusivamente turistico”.