Brunch, pranzi e cene gourmet: riapre il ristorante vista lago

Ha riaperto da pochi giorni, dopo una breve pausa, il ristorante del Fam di Desenzano del Garda: è il locale, inaugurato dal 2019, che ha dato nuova vita alla celebre Spiaggia d'Oro, il cui lato ovest è rimasto chiuso e abbandonato per tanti, troppi anni. Fino all'arrivo del Fam, che ora riapre il ristorante e torna in pista con le sue proposte: pranzo, cena gourmet, brunch, american bar e ricca cantina, all'altezza delle aspettative più esigenti.

Le novità della stagione

Il locale, affacciato direttamente sul lago, è aperto il mercoledì, giovedì e domenica dalle 10 a mezzanotte, venerdì e sabato dalle 10 alle 2 (chiuso lunedì e martedì). Aspettando la bella stagione, qualche novità: innanzitutto il menu, che dal prossimo febbraio “racconterà meglio le diverse carni tra cui gli ospiti possono scegliere, così che anche il momento dell'ordinazione sia più consapevole e più divertente”.

In arrivo anche “tanti nuovi piatti”, dagli antipasti al dolce, come sempre d'ispirazione mediterranea. E già si lavora, con un po' di anticipo, per San Valentino: il cartellone prevede un romantico menu guidato, con pattinata inclusa per chi lo desidera (per la cronaca, all'esterno da dicembre è attiva una pista di pattinaggio dedicata).

La nascita del Fam

Nello slang americano, Fam sta per “family”, famiglia: non solo come nucleo familiare tradizionale, ma anche un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione. Il locale è gestito dai giovani fratelli Riccardo e Luca Guidetti: come detto ha riaperto i battenti nel 2019, dopo una lunga storia di chiusura e abbandono. Lo spazio è di proprietà del Comune, che ha più volte provato a metterlo a reddito, senza successo.

Fino all'arrivo dei fratelli Guidetti, che si sono aggiudicati la gestione per 20 anni, con affitto annuo fissato in 85mila euro, ma che saranno comunque scontati del 55% fino all'esaurimento di parte dell'investimento effettuato per il restyling (come previsto dal Comune nel bando).

I prossimi eventi

Non solo food&drink al Fam di Desenzano. Già annunciati due eventi per il weekend in arrivo: sabato 29 gennaio il gradito ritorno di Maurizio Danesi, cantante di razza e polistrumentista, frontman del Maurizio Danesi Jazz Quartet con cui si è esibito in tutta Europa e negli Stati Uniti. Ha collaborato, tra gli altri, con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con la Rai. Domenica 30 la musica arriva all'ora di pranzo: dalle 12.30 in poi andrà in scena “One lunch with Chicco”, il pranzo a menu guidato animato dalla performance dal vivo del lumezzanese Chicco Nember.