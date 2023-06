In arrivo nuovo supermercato: 1.500 metri quadri e 20 posti di lavoro

Conad Centro Nord celebra i suoi primi 60 anni con un fatturato (ancora) in crescita: 1,955 miliardi di euro nel 2022, +5,48% sull'esercizio precedente. Sono i numeri resi noti dall'assemblea della storica cooperativa con sede a Campegine, Reggio Emilia: positivi anche gli altri parametri finanziari della coop, a partire dall'utile consolidato (pari a 17,9 milioni di euro). Positiva anche la crescita della quota di mercato di Conad Centro Nord, in particolar modo nelle aree di Bergamo e Brescia. Nel corso del 2023 sono state annunciate altre 5 nuove aperture, oltre a un pacchetto investimenti pari a 46 milioni di euro.

Il piano investimenti di Conad Centro Nord

Il piano di investimenti triennale (dal 2022 al 2024) si concluderà con 167,5 milioni di euro di investimenti, che porteranno all'apertura di 13 punti vendita nel prossimo biennio: a questi si aggiungono ulteriori 50,2 milioni per l'ammodernamento dei punti vendita esistenti. Sul fronte dei "nuovi concept", 18 nuove aperture tra pet store, parafarmacie e distributori carburanti: 900 le nuove opportunità occupazionali. L'allargamento della rete interesserà diverse province, tra cui Brescia, Bergamo, Lecco, Milano, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia.

"In un anno difficilissimo - spiega Ivano Ferrari, ad di Conad Centro Nord - per lo scoppio della guerra, il boom dei costi energetici, la mancanza di materie prime e l'inflazione, il risultato acquisito assume ancora maggior valore". Anche Conad Centro Nord fa parte del gruppo italiano Conad, leader nella penisola nel settore della Gdo (grande distribuzione) sia per fatturato che per numero di punti vendita e quota di mercato.

Nuovo supermercato a Dello e 20 posti di lavoro

A Brescia e provincia, Conad Centro Nord ha una quota di mercato pari al 13,4% (+0,7% rispetto al 2021) con 52 punti vendita tra cui 2 Spazio Conad, 10 Conad Superstore, 24 Conad, 9 Conad City, 1 Sapori&Dintorni, 1 Tuday Conad, 4 Margherita, 1 Pet Store: a questi si aggiungono le diverse parafarmacie per una superficie complessiva di oltre 67.400 metri quadrati, un fatturato complessivo di 359,4 milioni di euro (+9,4%), 52 imprenditori soci e 1.689 dipendenti. Entro i prossimi due anni è prevista l'apertura di un nuovo punto vendita a Dello, con una superficie di vendita da 1.500 mq e un investimento di oltre 10 milioni di euro: previsto ampliamento dell'organico di oltre 20 unità.