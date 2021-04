Il nuovo Decathlon bresciano è pronto: fissata la data d'inaugurazione

E' ufficiale. Il nuovo maxi-store Decathlon di Lonato del Garda, dall'altra parte della strada ma comunque parte integrante del centro commerciale Il Leone, aprirà i battenti venerdì 16 aprile (sperando nella zona arancione): alle 10 è in programma il consueto (e simbolico) taglio del nastro istituzionale, a seguire (dalle 11 e fino alle 20) il negozio sarà aperto anche al pubblico. Sarà il primo negozio del brand sul lago di Garda, il terzo in provincia di Brescia dopo quelli di Castenedolo e Roncadelle.

Il nuovo maxi-store di Lonato

La superficie del nuovo maxi-store si sviluppa per oltre 2.500 metri quadrati: sarà un Decathlon dall'aspetto innovativo, che sovverte le tinte classiche, per un rivestimento moderno e tecnologico progetto dallo studio dell'architetto Visconti di Desenzano. Il punto vendita offrirà esperienze di acquisto omnicanali, con la possibilità di ordinare l'intero catalogo delle 85 discipline presenti su decathlon.it con consegna a domicilio o direttamente in negozio. Nello specifico, a Lonato saranno presenti sugli scaffali articoli e accessori per praticare attività all'aria aperta, escursionismo, sport acquatici, ciclismo, running, equitazione e tennis.

A completare l'offerta i tradizionali servizi di Decathlon. Solo per citarne alcuni: il noleggio di materiale, il servizio di stampa e personalizzazione di abbigliamento e attrezzature, i servizi di finanziamento e assicurazione sportiva. Non solo: all'esterno verrà allestito uno spazio per praticare attività all'aperto, ci sarà anche un campetto da basket, oltre a un angolo dedicato a chi vorrà muoversi (e raggiungere il negozio) in bicicletta.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20

Il nuovo negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, dal lunedì alla domenica con orario continuato. “Il territorio del Garda offre infinite possibilità di praticare sport – spiega lo store manager Roberto di Prete – dagli sport acquatici come windsurf, barca a vela e sup fino alla pesca e il nuoto, e ancora bicicletta e mountain bike, arrampicata, parapendio e golf. Queste infinite possibilità contribuiscono alla creazione di un bacino d'utenza molto ampio”. Tale “bacino” potrebbe riferirsi non solo alla provincia di Brescia, ma anche a quella di Verona.

40 persone al lavoro, 30 nuove assunzioni

In tutta Italia sono più di 130 i negozi a marchio Decathlon: nel solo mese di marzo hanno aperto i punti vendita di Asti e Trapani, che si aggiungono alle numerose aperture del 2020 (nonostante la pandemia). Il gruppo è di proprietà francese, una multinazionale presente in 59 Paesi del mondo con più di 1.600 store, un fatturato di oltre 12 miliardi di euro e più di 92mila dipendenti. Nel nuovo negozio di Lonato lavoreranno ben 40 persone: di queste 30 sono nuove assunzioni.