La favola (infinita) di Daniele: è bresciano il miglior barista d'Italia

Già campione italiano nel 2020 e lo scorso anno, secondo classificato al World Barista Champion 2023: per il giovane Daniele Ricci, bresciano di 26 anni, è appena arrivata un'altra gran bella soddisfazione. Si è infatti appena aggiudicato il premio Barista dell'anno ai Barawards 2023, la nona edizione del contest promosso da Bargiornale e che celebra il meglio dell'ospitalità italiana: lunedì sera a Milano il gran galà con le premiazioni.

Barawards 2023

In tutto sono 20 i premiati all'edizione 2023, scelti su una rosa di 450 locali candidati e 600 professionisti, a cui si aggiungono gli 8 vincitori del Premio innovazione dedicato a prodotti e servizi. Sono stati celebrati i migliori bar, cocktail bar, ristoranti, pasticcerie e hotel della penisola: “La festa dei Barawards – spiega Andrea Mongilardi, vicedirettore di Bargiornale – è solo il momento finale di un percorso che impegna tutto il nostro team per un anno intero e che vede, anno dopo anno, crescere il numero delle candidature, a dimostrazione del grande interesse per i nostri premi che coinvolge sia i professionisti che i locali dell'industry”.

Daniele Ricci

Daniele Ricci, attualmente in forza al Mame Specialty Coffee di Zurigo, è un vero professionista del caffè (e non solo): pluripremiato fin da quando era poco più che adolescente, ai tempi del Trismoka Challenge, è ormai un volto noto di fama internazionale nel settore. Oltre che barista è anche consulente e formatore. Questo il suo commento alla consegna del premio di Barista dell'anno: “Sono contentissimo di essere stato premiato come miglior barista del 2023 – ha scritto su Instagram –. Voglio dedicare questo premio a tutti coloro che hanno creduto in me, in particolare la mia ragazza e il mio team. Un traguardo che significa tantissimo per me”.