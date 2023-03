In centro sbarca la pizzeria "cult": inaugurato Crocca (di Pizzium)

Inaugurato a Brescia il primo punto vendita di Crocca, il marchio di Pizzium (che già era operativo in città in Via Tosio) dedicato alla pizza "croccante e sottile": il nuovo locale si trova al civico 19 di Via Cesare Beccaria, aperto tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) a pranzo e a cena. Nel menu non mancano le pizze della tradizione (dalla Margherita alla Diavola alla Bufalina) oltre a varie specialità regionali come Capocollo e stracciatella, Polpette e melanzane, Scrocchiarella (con la mortadella al pistacchio), Alici di Cetara, Porchetta, patate e 'nduja. In carta anche i mitici frittini alla napoletana, insalate e dolci: per l'aperitivo i cocktail storici ma pure le bollicine Franciacorta.

Le nuove aperture di Pizzium e Crocca

"Entro metà aprile - scrive Davide Zaccagnino, tra i proprietari di Pizzium insieme a Nanni Arbellini e Stefano Saturnino - arriveremo a 45 pizzerie in Italia, 40 Pizzium e 5 Crocca, e oltre 650 collaboratori". In questi giorni hanno aperto i ristoranti Crocca di Brescia e Gallarate: il 18 marzo aprirà il decimo Pizzium a Milano, il 23 a La Spezia, il 27 a Genova (il secondo Pizzium in città), il 31 a Roma (il quarto), l'8 aprile il secondo Pizzium a Verona, a metà aprile il secondo Crocca di Torino.

"Mio padre è stato il mio primo tifoso, anche se all'inizio scettico - continua Zaccagnino - e ricordo quando tanti anni fa mi chiese se ero sicuro, da avvocato, di mollare tutto per fare le pizze. Pensando a quel momento sono convinto che non ci sia niente di più bello nella vita di fare quello che ti senti di fare, credendo sempre nel potere delle intuizioni".

Cercasi personale (anche a Brescia)

Cercasi personale in vista delle tante nuove aperture: i candidati pizzaioli possono mandare il curriculum vitae (con foto) a nanni@pizzium.com, per personale di sala e amminitrazione curriculum e foto a davidezaccagnino@pizzium.com, oppure un clic nella sezione dedicata del sito web di Pizzium (per la cronaca, si cerca un pizzaiolo anche a Brescia).